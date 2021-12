Para el presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, la ONPE deberá cumplir su rol fiscalizador para establecer si la ley de financiamiento de partidos políticos se cumple a cabalidad. Mientras tanto, adelanta que su partido no está en condiciones de usar esos fondos.

“La ONPE tiene que estar de manera permanente fiscalizando tal como manda sus atribuciones y aquellos que no cumplan tendrán que ser sancionados, pero como reitero hasta hoy no hemos tocado ni un solo de los fondos públicos”, indicó.

El presidente de Acción Popular, Mesías Guevara conversó con Perú21TV y dijo que el partido no solicitará el financiamiento hasta que se solucionen los problemas internos.

“En los últimos años nosotros hemos recibido esa asignación, pero no la hemos gastado, hasta ahora el partido no ha tocado un sol de los fondos públicos porque aún no tenemos tesorero, aún no tenemos secretario general, que es quien debe de asumir esa responsabilidad como representante legal. Por lo tanto, en Acción Popular, mientras no solucionemos el impase dirigencial, no estamos en condiciones de hacer uso de esos fondos”, puntualizó.

