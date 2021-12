El pasado 2 de diciembre, los montos oficiales para el financiamiento público directo fueron aprobados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe). Esta vez son casi S/78 millones los que se les entregarán a cada partido con representación nacional durante el periodo 2021-2026.

Según la Onpe, las organizaciones políticas deberían destinar el 50% de este monto en “actividades específicas como la formación, capacitación e investigación”. La otra mitad en el “funcionamiento ordinario del partido”.

El primer desembolso –que pertenece al periodo del 27 de julio al 31 de diciembre de 2021– será de S/ 6′ 714,945. A la organización que le corresponde mayor cantidad de dinero es al que obtuvo más votos durante los comicios: Perú Libre recibirá S/926,245 en la primera entrega.

Sin embargo, hasta la fecha desde el partido del lápiz aseguran que no han definido cómo será la división del dinero, ni que harán con este monto. Además, tampoco se sabe si es que el financiamiento será entregado por igual a las dos facciones que tiene la organización política: la magisterial y la cerronista.

No saben del tema

Ante la incertidumbre, los congresistas de Perú Libre señalan que aún no han conversado como partido para ver cómo será invertido y dividido este dinero. “En estos días van a convocar una asamblea, una vez que nos convoquen e informen en que se está invirtiendo este dinero veremos, tendríamos que ver cuál es la planificación que han hecho y daremos nuestro punto de vista”, es lo que señaló el parlamentario Edgar Tello sobre el financiamiento que le correspondería al ala magisterial de Perú libre.

Otros legisladores del lápiz señalaron que los dirigentes no les han comunicado del tema y recomendaron conversar con la “encargada”. Ella sería, según indicaron, Ana Córdova, quien tiene el papel de personera del partido. Cuando este diario se contactó con ella, Córdova negó saber sobre el financiamiento público directo de PL.

Millonaria cifra. Son casi S/78 millones para los 10 partidos.

“No tengo nada que declarar ahorita, esto lo ve el área administrativa”, señaló en un inicio, pero cuando se le consultó sobre lo que harían con el dinero entregado por el Estado, respondió diciendo que “se va a manejar de acuerdo a lo que dice la norma 50% para funcionamientos ordinarios y 50% para los otros cuatro puntos”, haciendo notar de esta manera, que sí tenía conocimiento del tema. Ana Córdova aseguró también que el partido estaba unido y no existían facciones.

La lampa se prepara

Según informó Edmundo Del Águila, secretario de Acción Popular, este año el partido sí recibiría el financiamiento público directo correspondiente. En años pasados la organización venía inestable y no tenía un Consejo Directivo, por lo que no cumplían con la Ley y no podían recibir este dinero.

“Nosotros nos vamos a ajustar estrictamente a la ley (para dividir el dinero), yo voy a crear un instituto de formación política y gubernamental en el partido para capacitar a los jóvenes y que conozcan la realidad social”, señaló Del Águila sobre el uso del financiamiento.

Tenga en cuenta

El Estado designó el equivalente al 0.1% de la Unidad Impositiva Tributaria por cada voto emitido para elegir representantes al Congreso.

El 40% del dinero que se otorga a los partidos se reparte en forma igualitaria el otro 60% en forma proporcional a los votos obtenidos por cada organización política en la elección de representantes al Congreso.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Andrés Capelletti, vocero del “Colectivo Ciudadanos por la Democracia” informó a Perú21TV, sobre rechazo ciudadano a Runasur.