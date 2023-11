Mesías Guevara nació políticamente en Acción Popular, gracias al cual ocupó cargos políticos y mandatos de elección popular, como congresista y gobernador regional de Cajamarca. La militancia la comenzó en el 2004. Hoy, después de 19 años, renuncia al partido de Belaunde Terry.





¿Por qué deja Acción Popular?

Uno de los grandes desencantos es la actual bancada de Acción Popular, que está actuando a espaldas de los principios éticos del partido. En el caso ‘Los Niños’, por ejemplo, lo que dice Edmundo del Águila siempre ha sido un saludo a la bandera, porque él sabía que no estaba inscrito el Tribunal de Disciplina en el JNE. Por lo tanto, el Tribunal de Disciplina no puede sancionar porque no está inscrito ni reconocido. El mandato de Edmundo del Águila venció el 31 de octubre y no ha dicho que este 19 de noviembre va a juramentar otro secretario general, otro comité ejecutivo. Existen muchas discrepancias, incluso, por el control legal de Acción Popular.





¿Quiénes están en disputa?

Edmundo del Águila, que tiene que entregar el cargo el próximo lunes, y el militante Juan Abad, que fue elegido en el comité como el próximo secretario, pero que no cumple los requisitos para ser secretario general según el JNE. Sin embargo, él va a juramentar este domingo.





¿Cuáles son los irreconciliables encuentros con el partido?

Lo que acabo de mencionar es uno de ellos. Como miembro del partido siempre he intentado hacer pronunciamientos, pero no he tenido éxito. Lo he tenido que hacer en solitario y eso no es bueno, porque le quita institucionalidad al partido. Hasta hoy no hay un pronunciamiento público de AP de lo que significa la demolición de la Sunedu, por ejemplo, el copamiento del TC, el de la Defensoría del Pueblo o la Junta Nacional de Justicia, como tampoco sobre el caso de ‘Los Niños’.





¿Qué siente ahora por Acción Popular?

Acción Popular es el partido que me dio vida política, soy de la cuarta generación, es el único partido en el que he militado. Mi decisión no ha sido fácil, pero la he tomado en consecuencia al partido, por eso prefiero dar un paso al costado.





¿Siente que hay mercantilismo en Acción Popular?, me refiero a lo que sucedió con ‘Los Niños’.

Todo empieza con la crisis política cuando Rafael Vásquez Neyra, en el 2017, revoca la inscripción en el JNE. Nunca tuvimos la capacidad de conversar porque siempre primó la intención de venganza. Siempre hubo mercantilismo político sobre la base de las candidaturas. En el Plenario Nacional se ha tenido control absoluto, se ha juntado la gente de Edmundo del Águila, la gente de Julio Chávez que ahora se están disputando los cargos de la secretaria general.





¿Estos dos personajes son responsables del declive del partido?

Lo son, ellos favorecieron candidaturas como la de la alcaldesa de SJM que está cumpliendo pena por actos de corrupción, el alcalde de San Luis, que finalmente fue vacado, el exalcalde de San Isidro, con serios cuestionamientos, y el alcalde del Rímac y muchos otros.