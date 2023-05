En medio de la indignación por la elección del defensor del Pueblo, el ex gobernador regional de Cajamarca presenta su libro “Operación Cajamarca”. Mesías Guevara cree que hay que analizar qué pasó en el COVID-19. También piensa que en Acción Popular se ha normalizado el conflicto interno. Y que mientras se debate la denuncia constitucional para suspender a “Los Niños”, estos deberían suspender su militancia.

Fuerza Popular dejó en libertad a sus congresistas, pero igual votaron en bloque por Josué Gutiérrez para la Defensoría del Pueblo.

El comunicado de Fuerza Popular fue un mensaje claro que anunciaba que lo iban a apoyar. Ellos sabían que los estaban ligando con el otro polo, que es Vladimir Cerrón. Por eso una portada anunció que: “el fujicerronismo tomaría la Defensoría del Pueblo”. Entonces los fujimoristas votaron de forma libre. Y ahora no tienen ninguna responsabilidad aparente. Y digo aparente porque al final todos los congresistas tendrán que asumir su responsabilidad.

¿Cuál es el acuerdo? Delia Muñoz niega que irá al Tribunal Constitucional (TC).

Ellos ya están manejando el Congreso de manera estratégica. Acuérdate que antes lograron nombrar varios miembros del TC de esa misma manera. Y luego nombraron a los miembros del directorio del Banco Central de Reserva.

Pero los miembros del BCR y del TC tienen un nivel de idoneidad distinto al del señor Gutiérrez, quien viene con mochila.

De acuerdo. Yo me refiero a las estrategias para ganar. En ese sentido este acuerdo es una prolongación de los anteriores, aunque los fujimoristas digan que han votado de forma colegiada. Ahora, si entramos al tema personal, seguramente habrá mucha diferencia desde el punto de vista de la trayectoria profesional, académica y política. El señor Gutiérrez tendrá que sacar a relucir toda su capacidad a favor de los derechos fundamentales de la persona. La actitud de la bancada de Acción Popular ha dejado mucho que desear. Ha dejado mucho malestar al interior del partido. La mayoría de la militancia se siente decepcionada. “Los niños” es otro hecho que también mancha la imagen de Acción Popular. Deslindamos como partido con la bancada parlamentaria.

Preocupa que el flamante defensor del Pueblo haya participado en la elaboración de la ‘ley mordaza’.

Yo pienso que por principio, como Estado y como gobierno, se debe respetar la libertad de expresión, porque es el sustento de la democracia y de la gobernabilidad. Por otro lado, considero que más que poner una ley de esta naturaleza, se necesita una autoregulación, lo que ustedes siempre manifiestan. Ustedes tienen sus propios códigos deontológicos, sus Colegios de Periodistas e instituciones como el IPYS.

Cuando le preguntan a Roberto Chiabra o a Gladys Echaíz el porqué de su voto por la ley, ellos hablan más de las redes sociales y los trolls anónimos.

Si ellos manifiestan eso, creo que les ha faltado mayor reflexión y análisis, precisamente para diferenciar en la parte normativa. Porque ojo, luego eso tiene que reglamentarse. Pero si desde el inicio no se han tomado en cuenta esos aspectos fundamentales, eso significa que a la ley le ha faltado mayor reflexión. Deberían diferenciar eso y decirlo: nosotros nos referimos a las redes sociales. Porque en el Twitter y Facebook todos difaman e insultan, incluso los congresistas. Hasta los propios congresistas autores de la ‘ley mordaza’ difaman en redes sociales. Y sobre el defensor del Pueblo, esperemos que se base en principios básicos como la defensa de la libertad de expresión. Y que busque el equilibrio si alguna persona se ha visto mancillada.

Acaba de publicar ‘Operación Cajamarca’, un libro que resume testimonios y experiencias frente al COVID-19.

El Perú debe tener una memoria colectiva a través de la historia. Lamentablemente, muchos funcionarios analizan los últimos 5 años sin tomar en cuenta la pandemia que nos ha generado tanta muerte y dolor. Ahí escribo los testimonios que pasamos como gobierno regional. No se quiere decir, por ejemplo, que desde que se declaró la emergencia, el 15 de marzo, hasta más o menos el mes de junio, la OSCE (el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado) prohibió que se licite y se hagan compras. El Perú se paralizó. No entiendo por qué se dio esa medida. Y eso no se toma en cuenta. Ya se ha olvidado la pandemia.

Quizás porque vamos un lustro de crisis en crisis.

Muy rápido nos hemos olvidado de la pandemia. La pandemia no se ha ido: sigue presente. La borramos de nuestra memoria colectiva. Muchos comentaristas se sorprenden de que haya subido la pobreza. Todo el mundo sabía que la pobreza se iba a incrementar en el Perú. Veo a exministros de Salud criticando que no hubo camas UCI. ¡Pero si tú fuiste ministro por tanto tiempo! En Cajamarca la pandemia nos agarró con cuatro ventiladores para un millón y medio de habitantes.

Y después de la pandemia la salud fue a parar a manos de Vladimir Cerrón. ¿Necesitamos una Comisión de la Verdad?

Debemos hacer uso intensivo de la tele salud y darle sostenibilidad a un sistema técnico y menos politizado. Es necesario ver la cantidad de muertos, los gastos en vacunas y temas como las pruebas rápidas.

