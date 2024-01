No solo corrompe la mente de nuestros niños distorsionando la realidad, sino que se jacta de sus acciones. Una semana después de su jornada de adoctrinamiento a medio centenar de niños del convulsionado Barrio Chino de Ica, el abogado de Pedro Castillo, Wilfredo Robles, contó con lujo de detalles en qué circunstancias se desarrolló la chocolatada, aquel 6 de enero, en la que utilizando la fábula ‘Pedrito y la bruja asesina’ acusó a la jefa de Estado Dina Boluarte de haber secuestrado a su golpista antecesor; a ella la identificó como la “bruja asesina”, a su patrocinado como el “amigo Pedro”o “Pedrito”.

El último domingo, en un portal de Facebook que dirige el cabecilla del Movadef en Bolivia, Alex Chamán, el abogado de Castillo dio detalles de su adoctrinamiento a los niños iqueños, y reveló, por ejemplo, que fue un grupo de madres de familia el que le pidió que “les dé unas palabritas” sobre Pedro Castillo. Perú21 ha tenido acceso a ese video.

“Fue un encuentro en la Bajada de Reyes (6 de enero) para esos niños y, bueno, no estaba previsto, salió espontáneamente porque algún sector de las madres me reconoció; no sé, porque tampoco se anunció en el evento. ‘Acá está el abogado de Pedro Castillo’, me reconocieron, y dijeron: ‘Doctor, por favor, deles a nuestros niños un saludo del compañero Pedro Castillo’. Inmediatamente, se pasaron la voz, me comenzaron a preguntar: ¿Cómo está Pedro Castillo? ¿Cómo está el compañero? Dele unas palabritas, y a la persona que estaba dirigiendo le pidieron: ‘Que hable, aunque sea un ratito el doctor’”, declara Robles a su interlocutor en esa grabación.

Prosiguiendo con su relato, el abogado justificó su prédica falaz. “Se dio este diálogo que no llega a un minuto. Por ahí decían: Que nos cuente un cuento. Se dio ese breve diálogo que, no sé, quizás para algunos puede parecer no oportuno o no pertinente al tipo de actividad, pero el contenido no es incorrecto, ¿no? Esta señora (Dina Boluarte) está ya investigada y acusada constitucionalmente por las matanzas masivas en el Perú, así que no estamos difamando a nadie…”, arguyó.

Como se recuerda, Perú21 reveló hace una semana el video en el que se observa a Robles adoctrinando a los niños con palabras de odio contra Boluarte e incluso los alienta a gritar la palabra “asesina”. “Nosotros elegimos a un amigo nuestro y ese amigo se llama, ¿cómo se llama? Pedro Castillo. Pero aparecieron unos malvados y lo secuestraron y apresaron por (orden de) una bruja muy malvada de Palacio de Gobierno. ¿Cómo se llama esa bruja malvada? Dina, y le dicen Dina asesina...”, manifiesta.

CUENTO SENDERISTA

En entrevista con Perú21TV, el jefe de la Dirección Nacional de Investigación Nacional (Dirnic), teniente general PNP Óscar Arriola, explicó que el adoctrinamiento de Robles en Barrio Chino es similar al que utilizaban los senderistas con los llamados pioneritos, aquellos niños que los terroristas arrebataban a sus padres en la sierra y selva para formarlos como soldados en sus campamentos. En ese contexto, advirtió que esta solo sería una primera etapa. “Mañana más tarde los encierran clandestinamente y es ahí donde les dicen: ‘Esto es el marxismo, leninismo, maoísmo, Pensamiento Gonzalo, esto es la ‘Guerra Popular’”, alertó el oficial.