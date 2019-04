Abogado de Villarán: Fiscalía no podría pedir prisión pues no ha incumplido comparecencia Iván Paredes aseguró que para que varíe la situación de la ex alcaldesa, se necesitan "nuevos presupuestos legales" en la investigación en su contra.

Susana Villarán de arriba a abajo. (GEC) Susana Villarán tiene impedimento de salida del país y comparecencia con restricciones por los presuntos aportes de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS a la campaña del 'No a la revocatoria'. (GEC)