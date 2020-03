Aquí las medidas para las sesiones en el congresovirus: 1) Por primera vez nos lavaremos las manos sin pecado. 2) Solo podrán ir dos o tres legisladores por bancada, el Apra hubiera estado bien con sus tres compañeros. 3) Usar guantes y mascarillas, los de FP usar doble mascarilla para apaciguar los insultos. 4) Guardar distancia para no contagiar al partido más cercano. 5) No cambiar de asiento o tocar el botón de su compañero bajo ninguna circunstancia. 6) Se dará facultades legislativas al Ejecutivo aunque aún no sabemos para qué sirven. 7) Se prohíbe acercarse a la Mesa Directiva a dos metros de distancia. 8) Al Congreso se va a cumplir funciones (dormir, comer, chatear, etc.). 9) Por favor, no me confundan con el ‘chente’ Fernández. Muchas gracias.