Ernesto Blooper.

Queridos amigos, empiezo con una líneas del poeta César Vallejo, a ver si así me entienden: “hay golpes en la vida tan fuertes yo no sé”.

Y la verdad que yo no sé si eso que le hicieron a Vizcarra fue un golpe o un golpecito, pero no un gran golpe, es por eso que como magistrado he dado mi fallo. Bueno, en realidad hace tiempo que venimos “fallando” en el TC.

No nos digan que como pilatos nos lavamos las manos, nos lavamos sí, pero es por el virus que nos puede contagiar.

Recuerden que en el TC somos población de riesgo y el riesgo lo corren ustedes, los que nos traen problemas que debemos resolver entre los 7 jinetes del Apocalipsis.

Esta vez ha quedado 4 a 3, estuvo reñida esta demanda; aunque, a decir verdad, no había nada que discutir, si el presidente miente se le vaca.

