Lo mejor del 2021 en series y películas

Mostrar menos

En esta edición de Fans21, Alvaro Treneman nos presenta lo mejor en series y películas que nos deja el 2021. ¿Ya vieron Spiderman No Way Home? ¿sabían que Matrix Resurreciones la pueden encontrar también en HBO Max? Además, Netflix nos trajo series que se volvieron muy populares como Squid Game y la segunda temporada de The Witcher, pero la última película de la plataforma con Leonardo Di Caprio, No Miren Arriba, contó con dos actores peruanos. Todo esto y más en Fans21.