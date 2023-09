Se ha vuelto común que este 21 de septiembre circulen publicaciones en redes sociales relacionadas a regalar o recibir flores amarillas, sobre todo en nuestro país. Pero, ¿cuál es la historia de esta tradición que poco a poco se ha expandido por Sudamérica?

Para empezar, las personas solemos obsequiar flores a otras que estimamos, sean familiares, amigos, una pareja, así como son motivo de decoración en ocasiones especiales. Sin embargo, el acto de regalar flores amarillas se ha viralizado a partir de una serie argentina llamada Floricienta, estrenada en 2004. La trama gira en torno a Florencia, una trabajadora doméstica que se enamora de un miembro de la familia con la que trabaja.

Y como parte de su banda sonora, tienen una canción de nombre ‘Flores amarillas’, la cual expresa los deseos de Florencia de recibir un ramo de estas características del hombre que ama.

“Ella sabía que él sabía, que algún día pasaría, que vendría a buscarla con sus flores amarillas. No te apures, no detengas el instante del encuentro, está dicho que es un hecho, no la pierdas, no hay derecho”, dice un fragmento del icónico tema.

Cabe añadir que en la telenovela también contribuyen a la popularización de este obsequio. En uno de los capítulos, Florencia recibe un ramo de flores amarillas de su primer amor.

Y aunque no es confirmado, la comunidad virtual también asocia las flores con la llegada de la primavera.

Por otro lado, la actriz que da vida a la protagonista, Florencia Bertotti, vendrá en noviembre al Perú como parte de su tour ‘Gira 2023′. En este concierto, la cantante recordará sus mejores éxitos de la novela.





