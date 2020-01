El Ministerio de Salud (Minsa) informó que un total de 433 atenciones en salud mental se han registrado en la zona del siniestro ocurrido el pasado jueves con la deflagración de gas licuado en el distrito de Villa El Salvador.

Durante los días de intervención, cerca de 129 profesionales de la salud en dicha especialidad recorrieron los alrededores de la zona de la deflagración para brindar soporte emocional a las personas que resultaron afectadas, entre ellos a los heridos, los familiares de los fallecidos y vecinos.

“La primera acción que hemos realizado como sector son los primeros auxilios psicológicos, que vienen a ser una técnica de intervención de primera respuesta en salud mental que incorpora la escucha activa, ayuda en la satisfacción de sus necesidades inmediatas y manejo adecuado de emociones”, señaló el asesor del Despacho Ministerial en temas de Salud Mental, Humberto Castillo.

El especialista manifestó que esto es un evento que ha sucedido de manera imprevista y afecta no sólo a las personas directamente sino al entorno, quienes están viviendo un momento de inseguridad y, por ende, requieren un apoyo psicológico.

“Una persona que atraviesa un momento difícil puede sufrir que denominamos estrés post traumático, que significa cuando la experiencia de dolor no se procesa de manera adecuada y se alteran las funciones mentales; por ejemplo, cuando las personas no pueden dormir, recuerdan a cada rato los hechos, no pueden adaptarse a su vida cotidiana, entre otras”, precisó.

Castillo explicó que ese estrés se tiene que prevenir; por ello, es importante que las personas puedan expresar sus emociones, así como que haya gente que pueda escucharlos para darles la esperanza y el soporte emocional que necesitan.

“La crisis no sólo es material sino psicológica y hay que ayudar a las personas que no se queden atrapadas en el dolor, que sepan que pueden salir adelante a través de los gestos de solidaridad y esperanza a fin de que puedan abordar estas situaciones de crisis”, concluyó.

Villa El Salvador fuga de gas líquido