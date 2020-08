Fail. En Twitter se hizo viral la anécdota contada por una joven sobre su experiencia comprando por internet. Ella había creído encontrar una oferta perfecta para adquirir una bicicleta pero lamentablemente no prestó atención a los detalles del producto.

Una vez que pagó, esperó ansiosa la llamada para ir por su pedido. Una vez que fue a recoger su añorada bicicleta fue como caerle un balde agua fría en pleno invierno: su bicicleta era solo un adorno que no pasaba de 25 centímetros.

Cabe aclarar que no se trató de una estafa, pues la joven reconoce que no llegó a leer la descripción del producto. Sin embargo recomendó no realizar compras por internet: “No compren nada por Internet”, se lee en su publicación, la cual acompaña con imágenes del momento del recojo.

Pensó que era una bicicleta tanaño real, pero era un adorno.

Los usuarios que vieron la publicación, se animaron también a compartir sus experiencias comprando de manera online. La joven resaltó que lo único que busca contando lo ocurrido es para que otras personas sean detallistas al momento de adquirir algo por internet.

“Creo que se llama viveza”, “Creo qué hay que leer bien”, “Bien hecho, si no aceptaban lo que decía su publicidad de precios esto podía ser tomado como publicidad engañosa. A mí me pasó algo similar con cervezas”, son algunos de los comentarios que hicieron los cibernautas.

No compren nada por internet 🤡🤡 pic.twitter.com/8TvFWn2Jrp — salchicrispi (@karlalgo28) August 6, 2020

