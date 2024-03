Lamentable. Una mujer, en Trujillo, asesinó de varios balazos a un hombre que le iba a entregar flores luego de confundirlo con un extorsionador.

El hecho ocurrió, según Morelia Elizabeth Agustín Juárez, cuando el tío de su expareja le entregó un ramillete, al mismo tiempo que recibía amenazas por teléfono.

“(Mi ex) vino a visitarme y me mandó flores con su tío. Pero el señor no me quería decir quién era por WhatsApp y solo me decía que quería entregármelas personalmente”, contó.

Ante el misterio de no saber quién era, la joven de 27 años sacó su arma del bolso y disparó a quemarropa hasta quitarle la vida al tío de su ex, pensando que era el extorsionador.

Luego, sumida en el llanto, Morelia Agustín Juárez reveló que “pensé que él quería entrar a mi casa. Tenía miedo. Pero, en ningún momento, tuve la intención de hacer eso (matarlo)”.

“Yo tenía temor porque a mí me han estado extorsionando y amenazando. Y ahora me estaban amenazando más todavía. Me decían que me iban a matar y no sé qué más”, finalizó.





