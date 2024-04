Con la consigna clara de garantizar un viaje seguro para todos los usuarios, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) continúa ejecutando operativos inopinados en distintos puntos del país.

Esta vez, un equipo de inspectores de la Sutran se constituyó a la altura del peaje de Chilca (provincia de Cañete) donde supervisaron a los vehículos de transporte interprovincial que tenían como destino principal el distrito de Mala y otras zonas del sur del país.

Un total de 20 buses fueron intervenidos, realizándoseles una revisión exhaustiva de las licencias de conducir, así como de la vigencia del SOAT y revisión técnica. Producto del control efectuado, se infraccionó a 10 unidades por las siguientes faltas: no expedir comprobante de pago, falta de láminas retrorreflectivas, luces inoperativas, no contar con neumático de repuesto, transportar usuarios en la cabina del conductor y no transmitir GPS.

El vocero de la Sutran, Larry Ampuero, informó que este tipo de control se realiza de manera permanente bajo un plan estratégico orientado a detectar conductas infractoras que pudieran poner en riesgo la integridad de los viajeros.

“Nuestro objetivo es salvaguardar la integridad de los usuarios y bajo esa premisa hacer esfuerzos denodados para fiscalizar y garantizar que las empresas de transporte debidamente autorizadas cumplan con todos los requisitos que la normativa vigente exige”, sostuvo el funcionario de la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

La acción de control permitió también verificar las respectivas hojas de ruta de las unidades y manifiesto de pasajeros. De igual manera se revisaron las condiciones técnicas de los buses, como luces en buen estado, velocímetro, neumáticos, entre otros.

El vocero de la Sutran informó que las acciones de control a buses de transporte interprovincial continuarán de forma sostenida en pos de la seguridad de los más de 30 millones de peruanos.





