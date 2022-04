La equidad de género es un largo camino que aún falta recorrer en distintos sectores de nuestra sociedad. En el ámbito de los estudios, la tasa neta de matrícula femenina en educación superior se ha incrementado entre el 2005-2016; sin embargo, para el 2016, del 32,9% de estudiantes matriculados en carreras vinculadas a Ciencia y Tecnología, únicamente el 29.2% corresponde a mujeres.

“Si hablamos del campo de la ciencia y tecnología, hay una gran diferencia: solo un 30% de las mujeres participa en este ámbito versus el 70% que son hombres. El porcentaje de presencia femenina en ramas como la ciencia o ingeniería sigue siendo muy bajo. Solamente somos un tercio de la participación tanto en estudios, como en el liderazgo de cargos relevantes. Por ejemplo, las mujeres que ejercen la docencia en universidades privadas y públicas son de un 35% y 26%, respectivamente”, señala Bettit Salvá, ingeniera en Industrias Alimentarias y vicerrectora de la Universidad Le Cordon Bleu.

Bettit Salvá, posee más de 25 años de experiencia en el rubro de ingeniería de alimentos, ha realizado esfuerzos por revalorizar la carne de alpaca, y otros productos nativos, publicando varios libros al respecto, que se han distribuido a nivel nacional e internacional. En su experiencia como docente ha asesorado a círculos y grupos de estudio que en su mayoría están conformados por mujeres.

Existe también otro indicador que es la investigación que se ejecuta en ciencia y tecnología, y lamentablemente, el Perú se encuentra casi igual que hace 4 o 5 años atrás, solo se presenta una adición de 1% que dan las mujeres en esas ramas. En cifras más exactas, y según CONCYTEC, de 6884 investigadores, 4718 son hombres y 2166 mujeres, es decir, 69% son hombres y únicamente un 31% son mujeres.

“Un caso resaltante y que se da muy pocas veces es lo que ocurrió en la UNMSM, que desde su constitución es la primera vez que tienen una rectora mujer. Se espera que esto pueda incentivar a más mujeres a ser candidatas a cargos como los que manejan usualmente los varones. Y, que pronto veamos más noticias como esta replicadas en más instituciones.”, señala la vicerrectora.

PREJUICIOS DE GÉNERO PERSISTEN EN EL CAMPO DE LA CIENCIA

Muchas veces por ideas machistas, algunos llegan a pensar que, si contratan a mujeres, estas solicitarán una licencia de maternidad, permisos u otras cosas que perciben como negativas o que afectan su desempeño laboral de algún modo.

En nuestro país existen muchos prejuicios, se cree que la mujer solo debe dedicarse a atender la casa, cuando dicha labor debe ser compartida. Salvá, incluso, cuenta que ‘’cuando estaba embarazada por primera vez, mi jefe de ese entonces me dijo que me debería quedar en casa cuidando de mi bebé y no trabajando’'.

Ahora, claro está que muchas personas y entidades desean promover la participación de niñas y mujeres en rubros de ciencia, tecnología e ingeniería. CONCYTEC por ejemplo, promueve en los colegios, la participación de niñas para que se interesen más en estas carreras, las estudien y tengan más representación en las mismas.

“También se premia a las mujeres que concursan en proyectos, por ejemplo, si en los equipos hay equidad de género, les otorgan más puntos, lo mismo si es que la líder es una mujer. La idea principal es que incrementar la participación de mujeres en el campo de la ciencia y la innovación. Gracias a la creación del Comité Pro Mujer en el 2019 por la misma institución, se han realizado actividades para otorgar reconocimiento a la equidad de mujeres en grupos de investigación. Por otro lado, promocionan a investigadoras para que estas puedan compartir sus casos de vida y así inspirar a más mujeres.” comparte la docente de la ULCB.

La doctora Bettit también comparte que ha asesorado más de 30 tesis de pre y posgrado, comenta que de sus tesistas ‘’un 90% son mujeres, y que solo un 10% son hombres. Muchas de ellas son madres que quieren seguir estudiando y luchando. Así que siempre les digo que si se puede’'.

La mayoría de ellas se interesan en alimentos saludables, ya que al tener pequeños hijos optan por desarrollar snacks y comidas saludables para ellos, lo cual es esencial para su crecimiento. También ha brindado cursos a la comunidad y gracias esto, ha podido conocer muchos casos de mujeres que salen adelante con sus negocios.

El talento, las ganas y la experiencia de las mujeres sobra, pero las oportunidades y la equidad es lo que le hace falta al país que aún debe reconocer que las mujeres podemos ser el pilar de una sociedad que avanza cada vez más y que debe ser justa e igual para todos.