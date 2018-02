A través de un megaoperativo, el pasado 31 de enero, la Policía Nacional del Perú detuvo a dos alcaldes de los balnearios de Santa Rosa y San Bartolo, Carlos Arce y Jorge Luis Barthelmess, respectivamente. No son los únicos. Fortunato Chilingano, alcalde de Villa María del Triunfo, fue detenido a fines de 2017.



¿Cuál es la coincidencia entre estos ex alcaldes? La respuesta es clara y concisa: pertenecen a Solidaridad Nacional. El partido de los tres encarcelados lo encabeza Luis Castañeda Lossio, actual burgomaestre de la Municipalidad de Lima .

Ahora te mostramos un perfil de estas 'tres joyas' del partido amarillo.

Jorge Barthelmess - Alcalde de San Bartolo

​La ex autoridad fue intervenida y capturada por la Policía cuando se trasladaba hacia una audiencia (juicio oral) por una de las veinte investigaciones que existen en su contra en la Fiscalía Anticorrupción.

Arce y otros dos funcionarios son acusados por el delito de peculado doloso. Según las investigaciones del Ministerio Público, entre el 2009 y 2010, los denunciados habrían cobrado varios cheques por un promedio de 68 mil soles.

En setiembre del 2016, el ex burgomaestre fue sentenciado a seis años de prisión efectiva por enriquecimiento ilícito en el período 2003-2014. Su desbalance patrimonial ascendía a 457.000 soles. No obstante, hubo una apelación y no se sabe la situación del proceso judicial.

Carlos Arce - Alcalde de Santa Rosa

Este personaje dirigía la organización criminal 'Los Malditos de Santa Rosa', que se dedicaba al tráfico de terrenos, homicidio, lesiones graves y tenencia ilegal de armas en los distritos de Santa Rosa (Lima) y Ventanilla (Callao). ​

Desde noviembre de 2016, la PNP investigaba esta banda. Entre los cómplices del burgomaestre han sido identificados tres funcionarios de la municipalidad (dos gerentes y un técnico), un trabajador de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), un juez de paz del distrito y dos suboficiales de la Policía.

Fortunato Chilingano - Alcalde de Villa María del Triunfo

El 1 5 de noviembre, una nueva denuncia por corrupción enfrentó el ex alcalde de VMT, sin embargo a los pocos días su captura era inminente dado que ya tenía otros procesos judiciales.



El Poder Judicial dictó a fines de diciembre del año pasado, la sentencia de 18 meses de prisión preventiva y una medida restrictiva a 14 miembros de ‘Los Topos de Lima Sur’, banda dedicada presuntamente a la extorsión y al cobro de cupos, donde el alcalde figuraba como miembro activo.

El alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio se pronunció sobre estas ex autoridades y aseguró que no avala la corrupción.

"Todos ellos han sido expulsados, (pedimos) que se le aplique todo el peso de la ley y la norma, hay alcaldes de todos los partidos políticos por cierto", declaró el burgomaestre de Lima a Canal N.