Un sujeto fue capturado ayer por la noche tras haber sido denunciado por presuntamente dopar y violar a un menor de edad de sexo masculino en Sechura, Piura.

El pervertido que responde al nombre de Jacob Nahun Melendez Ramírez y es conocido como 'El Monstruo de Chimbote' fue detenido por la PNP de esa ciudad y conducido a la dependencia policial de la localidad. En tanto, la víctima fue identificada con las iniciales de P.M.S.C (17).

Según el reporte policial, el depravado sexual de 42 años dopó con licor al adolescente y lo condujo al hotel 'Darlin', donde abusó sexualmente de él en un cuarto que alquilaba ubicado en el Asentamiento Humano Tupac Amaru.

La madre del menor exigió justicia para su hijo y la cadena perpetua para el individuo.

"Mi hijo lloraba y no me quería contar nada, pero luego dijo lo que ocurrió... ni bien me enteré, denuncié a este sujeto", relató la madre muy afectada con el terrible episodio.



