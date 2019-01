Piurana sería séptima víctima de feminicidio en el país

Una mujer falleció esta mañana en Piura luego de que la noche del último sábado fuera atacada a balazos por dos sicarios delante de su hijo de 14 años. Todo apunta a que se trata del séptimo feminicidio del año, pues la Policía investiga si el asesinato de Luvinda Chinchay Calle, de 31 años, perpetrado en el caserío El Trigal, en el distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, fue ordenado por su ex pareja, quien, según los deudos, la amenazaba de muerte.

La mujer había denunciado a Orlando Padilla Yovera por las constantes amenazas y agresiones, luego de que un juzgado dispusiera que le pasara 800 soles por pensión de alimentos. Precisamente, los asesinos le pidieron ese monto, que días antes había recibido, y la mataron pese a las súplicas de su hijo menor. Padilla es buscado por la Policía.

La infortunada fue trasladada al hospital de Huancabamba luego de que la acribillaran, pero ayer domingo fue evacuada al hospital Cayetano Heredia de la ciudad de Piura, donde falleció esta mañana.

Ernestina Calle (63), madre de la víctima, señaló en la Policía que “su ex pareja, Orlando Padilla, constantemente la amenazaba de muerte y cuando la veía por la calle la insultaba y agredía. Eso lo hizo desde que lo denunció en el juzgado por pensión alimenticia”.

En Sullana, en tanto, detuvieron a Pedro Reyes Eche (32) por supuestamente intentar asesinar a su ex pareja Nancy Nunura Valdiviezo (26) con un cuchillo de cocina. Ella, por fortuna, fue estabilizada en el Hospital de Apoyo de Sullana.

En Sechura, capturaron a Julio Paiva Eche (28) por presunto abuso físico y psicológico contra su ex pareja Luz Curo.asesinatos no cesan. Según la madre de la víctima, la ex pareja de su hija la amenazaba de muerte.

DATO

-En 2018 hubo tres feminicidios en Piura. Además, entre enero y noviembre se registraron más de 14 mil casos de violencia contra la mujer en esa región.