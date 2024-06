Neil Olider Taish Petsa es uno de los docentes de la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, denunciados por violación sexual y acoso sexual contra alumnas awajún del Colegio Nacional Chapiza, ubicado en centro poblado del mismo nombre.

Según la denuncia penal recogida por la fiscal Liz Gómez Velasco, de la Fiscalía Provincial Mixta del Río Santiago, en mayo de 2018 Taish Petsa forzó y violó sexualmente a “Laura”, su alumna de 17 años, aprovechándose de la confianza y respeto que la adolescente le tenía por ser su profesor de matemática.

Estas son las precarias residencias escolares en los pueblos de Condorcanqui, Amazonas. (Foto: Municipalidad de Condorcanqui).

Producto de aquel ataque sexual, la víctima quedó embarazada y se convirtió en madre en febrero de 2019. El imputado amenazó con hacerles “mucho daño a ella y su familia” si revelaba que era el padre del niño. De acuerdo al documento fiscal, en julio de 2021, el acusado intentó volver a ultrajarla recordándole cómo abusó de ella por primera vez.

“‘Recuerdas que yo te violé en el primer momento y lo volvería a hacer otra vez. No les tengo miedo a tu hermano ni a tus hermanas. Si quieren, denúncienme. No les tengo miedo’, volvía a decir una y otra vez que me violó y que nunca pasará nada”, narró la víctima, según el documento fiscal.

El 2 de noviembre de 2023, la Fiscalía de Río Santiago abrió investigación preliminar contra el docente por el presunto delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual.

En septiembre de 2023, otra escolar de la misma comunidad lo denunció por acoso sexual y relató que dicho profesor le propuso ser su “enamorado”.

Neil Taish Petsa, docente de matemática, denunciado por violación y acoso sexual en la comunidad de Chapiza, Condorcanqui, Amazonas.

Perú21 consultó a la UGEL de Condorcanqui por la situación de este docente y la respuesta fue esta: “El docente está con separación preventiva. No está en aula. Su informe final es de destitución y se encuentra con recurso de apelación derivado a Servir”. Este diario buscó el descargo del imputado, pero no respondió a los mensajes.

LO QUE ARROJA EL SÍSEVE

De enero a mayo del presente año, el SíseVe del Ministerio de Educación (Minedu) reporta 908 casos de violencia sexual en las escuelas del país: 418 (46.04%) son contra personal del colegio y 490 entre escolares (53.96%).

Según las denuncias hacia el personal educativo, 310 casos son contra docentes, 51 contra personal de apoyo, 26 contra directores, 16 contra auxiliares y 15 contra personal de otra escuela.

SíseVe arroja cifras alarmantes de violencia sexual en las escuelas. (Gráfico: Cortesía Christian Gamarra, Anapeff).

Con respecto al tipo de violencia, 241 casos son por tocamientos indebidos, 123 por hostigamiento sexual, 31 por violencia sexual con fines sexuales a través de Internet y 23 por violación sexual (ver infografía).

El exministro de Educación Daniel Alfaro señaló que SíseVe “es la ventanilla de última instancia para un escolar que está gritando en silencio cuando nadie más lo escucha”, por lo que demandó al Minedu a informar cuántos de estos casos han sido atendidos, investigados y cerrados.

Asimismo, el también fundador de Pirka Consultoría consideró “preocupante” que docentes estén involucrados en casos de violencia sexual contra escolares y subrayó que el problema no termina con retirar de la escuela al profesor agresor o encarcelarlo, sino que hace falta una intervención para recuperar emocionalmente al o la estudiante agredida.

Niños de comunidades awajún, wampís y otras etnias son vulnerables a abusos sexuales. (Foto: Municipalidad de Condorcanqui).

La disminución de aprendizajes y el buen clima escolar, deserción escolar, baja autoestima y sentido de culpabilidad son algunas de las consecuencias de los abusos sexuales perpetrados por profesores contra estudiantes. “Hay otros casos más preocupantes, como la transmisión de VIH o el embarazo adolescente, que rayan con la distopía”, finalizó.

MEA CULPA

En tanto, hace unos días, el ministro de Educación, Morgan Quero, pidió disculpas por haber considerado “prácticas culturales” los abusos sexuales contra niñas awajún.

Asimismo, envió un equipo de abogados y psicólogos a la provincia de Condorcanqui para revisar en la DRE y UGEL expedientes de docentes denunciados por violencia sexual.

No bastan disculpas, sino acciones concretas para mejorar y dar seguridad a los niños en las residencias escolares en Condorcanqui. (Foto: Municipalidad de Condorcanqui).

