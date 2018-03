La región Piura amaneció este domingo de una manera accidentada. Cinco sismos, en lo que va este domingo, se registraron en la provincia de Sechura .

Así lo reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) durante la madrugada de hoy. Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) señaló que estos movimientos telúricos "no fueron percibidos por la población".

El primer evento se registró a 48 kilómetros al suroeste de Sechura a la 01:16 am alcanzando 4.5 grados de magnitud local.

El segundo ocurrió a las 02:06 a.m. con una magnitud de 3.6 grados. Luego, el tercer sismo, también de 3.6 grados, se registró a las 02:29 a.m. El cuarto sucedió a las 08:45 a.m. y fue de 3.5 grados, y el último a las 08:52 a.m., con 4 grados de magnitud.

Además, se consignó que " Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) , así como la Policía Nacional del Perú (PNP) , no han reportado, hasta el momento, daños materiales ni personales en esa región".

Sismo 04/03/2018 01:16:16 HL

Mag4.5; Pro39 km

La-05.85 Lo-81.13

48 Km SO de Sechura-Piurahttps://t.co/XCyaq76X4j — Sismos Perú IGP (@Sismos_Peru_IGP) 4 de marzo de 2018

Sismo 04/03/2018 02:06:48 HL

Mag3.6; Pro28 km

La-05.81 Lo-81.08

41 Km SO de Sechura-Piurahttps://t.co/pjSGtdCOlS — Sismos Perú IGP (@Sismos_Peru_IGP) 4 de marzo de 2018

Sismo 04/03/2018 02:29:26 HL

Mag3.6; Pro28 km

La-05.80 Lo-81.06

38 Km SO de Sechura-Piurahttps://t.co/dU05e2o17I — Sismos Perú IGP (@Sismos_Peru_IGP) 4 de marzo de 2018

Sismo 04/03/2018 08:45:31 HL

Mag3.5; Pro18 km

La-05.81 Lo-81.06

39 Km SO de Sechura-Piura https://t.co/sG3DG7giI5 — Sismos Perú IGP (@Sismos_Peru_IGP) 4 de marzo de 2018