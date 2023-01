Wilfredo Oscorima Núñez, gobernador regional de Ayacucho, exhortó al Poder Judicial a declarar en emergencia a dicha región afectada por el déficit hídrico debido a la ausencia de lluvias.

La autoridad fue partícipe de la socialización de los proyectos de impacto social y económico de los usuarios de riego de la cuenca Cachi Alta, en la presa Cuchoquesera, donde mostró su preocupación por la escasez de agua en todo el ámbito regional.

Oscorima reafirmó su compromiso de ejecutar obras de envergadura para dotar de líquido elemento a todas las comunidades, esto tras oír atentamente a los alcaldes que comprenden la cuenca Cachi Alta. Se requiere el esfuerzo de las municipalidades, autoridades, usuarios, centros poblados y beneficiarios de la cuenca del río Cachi.

“Hermanos y hermanas de la cuenca alta, he asumido nuevamente el Gobierno Regional con todas las ganas de trabajar y me imagino que las autoridades tienen la misma voluntad, hace 4 años he dejado obras ejecutadas y proyectos para ejecutar, el proyecto Ustunaccocha está abandonado; hace un mes los productores hicieron el paro agrario, qué hacen ustedes paralizando la ciudad cuando las autoridades son los que fallaron. Hemos confiado mucho en el gobierno central a pesar de que hemos entregado nuestros perfiles y duermen en archivo eternamente y nadie dice nada, no se ha hecho nada”, precisó.

Con respecto a la situación por la que atraviesa Ayacucho, los campos sin lluvia y los cultivos sin riego, Oscorima pidió que se declare en emergencia el agua, porque es vital para todos.

“Vamos a priorizar el agua en Ayacucho, vamos a atender esas demandas, presas, represas, qochas, reservorios, riego tecnificado, el agua no podemos esperar, olvídense los colores políticos, tengo respaldo de la población que quiere agua y he venido a trabajar con ustedes y para ustedes, tenemos maquinarias y vamos a trabajar de forma conjunta. ¿Cómo es que se tenga un solo reservorio para toda la ciudad?, vamos a priorizar los proyectos de reservorios y riego tecnificado, señores alcaldes hay que organizarnos, deben colaborar con nosotros para ejecutar estas obras en bien de la población”, añadió.

Luego invocó a los alcaldes de la zona a trabajar de manera conjunta para hacer realidad el sueño de todos los pobladores de la cuenca Alta.

“Invoco a que tenemos que trabajar de la mano, dejar a un lado el egoísmo, la envidia, el agua no se puede quitar al que tiene sed. Han pasado 13 días y en estos días he conseguido 700 millones de soles, para ejecutar el proyecto del hospital de Puquio, la carretera Luricocha - Pacchancca y la construcción de 6 escuelas en la Unsch, he escuchado atentamente las demandas, excelente, aquí están los consejeros y el presidente del Consejo Regional yo me pregunto. ¿Van a tener la valentía para declarar en situación de emergencia el agua en Ayacucho autorizando presupuesto para invertir?”, dijo.

El gobernador regional finalizó que estos problemas está en cada una de las autoridades y la población. “Tenemos que trabajar duro, no hay lluvia, estaré permanentemente por acá para hacer nuestro reservorio y solo nos queda trabajar. La solución de nuestros problemas está en nuestras manos”, concluyó.