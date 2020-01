Cuando Juan Castillo realizaba viajes de trabajo en Petroperú , lograba darse maña para quedarse con buena parte del dinero que la compañía le entregaba para sus viáticos.

Así como él, otros 23 empleados de la petrolera, entre operarios y supervisores, incurrieron en el mismo delito. Por eso Petroperú los ha despedido y denunciado vía penal.

Durante los últimos tres años, el grupo de trabajadores robó alrededor de S/1 millón alterando facturas para justificar el elevado costo de sus viáticos.

EMPRESAS FANTASMA

Grande fue la sorpresa del comité que investiga los actos de corrupción dentro de Petroperú al descubrir que varios comprobantes de pago que sus empleados entregaban eran emitidos por empresas que no existían. Es decir, fabricaron documentos falsos para quedarse con la plata.

Para defraudar a la petrolera, los infractores también entregaron comprobantes en los que consignaban servicios que las empresas emisoras no brindaban. Por ejemplo, escribían que un hotel, además del costo de la habitación, les había cobrado por almuerzo y cena. No obstante, cuando el comité de investigación lo fue a verificar, el hotel en cuestión les informó que no ofrecían comidas.

En otros casos, los montos de dinero con los que justificaban sus viáticos estaban inflados hasta en un 100%.

SINDICALISTAS IMPLICADOS

Del total de despedidos, 13 eran dirigentes sindicales, de los cuales, varios cobraron más de 100 mil soles al año por viáticos sustentados con facturas falsas.

Al respecto, el gerente general de Petroperú, Carlos Barrientos, descartó que esta investigación sea en contra de las organizaciones sindicales. Además, indicó que ha recibido cartas de los sindicatos que apoyan la medida adoptada contra los malos trabajadores.

“La investigación continúa, pues, en la compañía hay gente en cargos más altos que ha dado las autorizaciones para esos viáticos. Si es que hubiera cargos directivos involucrados, vamos a tomar las medidas que correspondan”, informó el ejecutivo a Perú21.

Por otro lado, Barrientos comentó que están investigando otros “hechos con dolo” similares dentro de la compañía, pero en las oficinas de la selva y en la sede principal en Lima. El primer grupo que han detectado ha sido en la mayoría de la sede de Piura.

“El dinero robado es de todos los peruanos, de los trabajadores de la empresa; por lo tanto, es nuestro deber hacer estas investigaciones para limpiar la corrupción que exista dentro de Petroperú”, finalizó.

TENGA EN CUENTA

- Un trabajador despedido ha demandado a la petrolera ante el Poder Judicial para que lo repongan en su puesto, a pesar de sus faltas.

- El 29 de enero, el Juzgado Especializado Laboral de Talara resolverá la demanda de reposición.

- “Sería lamentable que el PJ reponga al empleado, pues hemos presentado muchas pruebas del hecho doloso”, dijo Carlos Barrientos, gerente de Petroperú.