Tras llegar a Junín como parta de la comitiva del Ejecutivo para la instalación de mesa técnica, el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios , pidió este sábado a los manifestantes a apostar por el diálogo y aclaró que el alza de combustibles que genera el incremento de tarifas en otros productos responde a la crisis internacional y no es una medida tomada por el gobierno liderado por el presidente Pedro Castillo.

“Nuestra agricultura ha estado olvidada hace 200 años y todo lo que se ha logrado es en base al esfuerzo del campesinado por eso hermanos pido una comprensión de este momento. No está subiendo por el Gobierno, que se sepa bien esto, está subiendo por la crisis internacional a nivel de todo Latinoamérica y todos los continentes”, señaló durante un encuentro con un grupo de ciudadanos que habían bloqueado la carretera a la altura de Pacamarca.

En otro momento, recordó que el pasado 28 de marzo el Gobierno estabilizó el precio de los combustibles, los que, al menos por 90 días no subirán más.

“Ustedes hermanos campesinos, ahora sus camiones están paralizados […] Eso está generando que a los lugares no esté llegando la papa y la quinua. El gobierno ha publicado un decreto supremo donde se estabiliza el precio del combustible, todo el tipo de diésel y la gasolina de 84 y 90 también está estabilizado, no va a subir más. Al menos garantizamos 90 días , no va a subir más, y eso no sabe el pueblo. Eso fue el 28 del mes pasado fue publicado en El Peruano. Por eso pido un poco de calma por favor. V amos a dialogar, vamos a explicar la verdadera crisis que pasa en el país. No es el gobierno el que ha hecho eso ”, mencionó.

Además, instó a dejar libres las vías para que los ministros puedan llegar al diálogo comprometido con los dirigentes de diversos sectores, pues la comitiva del Ejecutivo ha llegado para dialogar y firmar acuerdos.

Por su parte, el ministro de Justicia, Félix Chero, explicó que llegaron a Huancayo para dar una respuesta a la preocupación que vive la población y sentarse a dialogar para avanzar en ese propósito.

“La idea es sentarnos en una mesa de diálogo con propuestas concretas y todos avanzamos, todos queremos trabajar por el Perú, entendemos su indignación, entendemos su problemática”, precisó.

