El pueblo católico-peruano que recibió a Juan Pablo II en 1988 es muy diferente al que el próximo jueves recibirá al papa Francisco . Desde la última visita de un Sumo Pontífice, el Perú ha experimentado cambios profundos. Hace 30 años, teníamos apenas 20 millones de habitantes y ahora la cifra bordea los 32 millones. Pero mientras demográficamente el país creció, no ocurrió lo mismo con la comunidad católica, pues hace tres décadas el porcentaje de peruanos que profesan esta religión alcanzaba casi el 90% y ahora apenas supera el 75%.

La última medición oficial del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre religión en el Perú data de 2007. Ahí, la población católica alcanzaba al 81.3% de peruanos. En el último Censo de Población y Vivienda, realizado en 2017, también se hizo la consulta, pero los resultados aún se esperan para mayo.

Sin embargo, el Latinobarómetro de 2014 ya advertía una notable disminución de la población católica en Latinoamérica y también en el Perú, pues ese año se registró un 76% de peruanos católicos. Un estudio sobre la religión católica del Perú, elaborado por Vox Populi para la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, en 2015, anotaba que la cifra de católicos llegaba al 78%.

En el último estudio de Datum (de diciembre de 2017), el porcentaje de la población que se declaraba católica alcanzó una cifra similar: 76.1%, mientras que una encuesta de Perú Católico, hecha en octubre de 2017, entre 15 mil personas de diversas regiones del país, reveló que el porcentaje de católicos en el Perú llegaba al 71%.

TENDENCIA A LA BAJA

Aunque las cifras difieren en algunos puntos porcentuales, reflejan la misma tendencia: el catolicismo está disminuyendo en el Perú. Abel Tapia Fernández, past rector de la Universidad Católica Santa María, refiere que la pérdida de la catolicidad se debe a muchas causas, entre ellas los escándalos de abusos sexuales de sacerdotes a menores de edad.

“La gente y sobre todo los jóvenes se sienten desconcertados de poder confiar en una institución con esas denuncias y que no suele dar signos de acercamiento a ellos. Por eso, el papa Francisco insiste en que la Iglesia salga a la realidad y recupere esa confianza que ha perdido”, subrayó Tapia.

Sin embargo, Paola Corrente, investigadora de la Universidad del Pacífico e historiadora de las religiones, sostiene que las causas de los cambios en la fe católica son mucho más profundas y no tienen que ver con los contenidos de la fe. “En el caso del catolicismo, la jerarquía tiene mucha tradición y los escándalos, que existen desde hace muchos años, siempre han sido encubiertos. La misma gente los tiende a justificar y, aunque sí hay algunas personas que se alejan, es una cosa mínima, no hay un abandono masivo por estos problemas”, comentó.

Para Corrente, un factor importante en la disminución de católicos está relacionado con la falta de adaptación de la Iglesia a la modernidad y los cambios de la sociedad. “La religión tiene una parte de tradición muy fuerte, es decir que sigue haciendo lo que hacían los cristianos antiguos, la Navidad es un ejemplo de ello. Pretender que la Iglesia renuncie a ciertas ideas, como el aborto, es muy difícil en los países católicos. La gente espera que la Iglesia cambie su posición de un día para otro, pero eso no puede ocurrir porque va en contra de sus principios básicos y perdería la esencia misma de su creencia”, anotó.

Ante esa falta de adaptación, crece la cifra de católicos que viven la fe a su manera, sin cumplir necesariamente los preceptos de la Iglesia.

SOLO 10% SON FIELES

Norberto Strotmann, secretario general de la Conferencia Episcopal, estimó que en el Perú solo un 10% de fieles están muy cercanos a la Iglesia y cumpliendo sus deberes como católicos. “Esta es nuestra fuerza y quien se mueve para dar la bienvenida al papa Francisco. A los otros católicos hay que invitarlos y conquistarlos. Y esto no es ser negativo, hay que ser realistas”, dijo.

El estudio de Perú Católico confirma esta afirmación, pues aunque el 78% de católicos refiere que participa en la misa todos los domingos, solo un 21% integra algún grupo de la parroquia y el 89% reconoce que reza solo una vez al día.

Franco Segura Rodríguez, director y fundador de Perú Católico, señaló que la investigación reveló además que en el país hay diferentes tipos de católicos: en el norte y en la costa, los fieles son más tradicionales, comulgan, van a misa los domingos y cumplen los sacramentos; en la sierra se vive una fe más piadosa, venerando santos e imágenes y celebrando fiestas populares; y en la selva, ante la poca presencia de la Iglesia en algunas zonas alejadas, se mezcla la religiosidad con el chamanismo y las creencias populares.

Monseñor Strotmann sostuvo que los tremendos cambios que han sufrido el Perú y el mundo en los últimos 50 años han afectado la forma de vivir la fe de los católicos, sobre todo entre los jóvenes, y aunque la Iglesia está intentando hacer contacto con la juventud por la vía pastoral escolar para incluirlos en la fe, se trata de un trabajo muy complicado, pues los procesos en la sociedad actual no favorecen el crecimiento de la Iglesia católica.

“Hace 50 años, el Perú era católico, la sociedad y el Estado eran un engranaje y la fe se reproducía automáticamente con el apoyo de los gobiernos, pero hoy la transmisión de la fe es un trabajo arduo que solo corresponde a la Iglesia. Además, no hay tantos curas como población, como había hace 50 años. Tenemos por lo menos diez veces más trabajo”, manifestó el sacerdote.

El obispo indicó que la visita del Papa es una opción para entrar de nuevo en una fe que aún está buscando sus formas de cercanía con la gente en los nuevos tiempos, y para dar respuesta a las nuevas preguntas de nuestra sociedad. “El papa Francisco ha pedido que quien habla de Dios se atreva a hablar de los problemas del hombre de hoy, lo que le duele y lo que le alegra. Este es un proceso que aún está en camino y que no ha terminado”, anotó.

Por su parte, el nuncio apostólico, Nicola Girasoli, señaló que, más allá de la cifra de católicos o si esta comunidad disminuye, se debe resaltar que el pueblo peruano vive su fe de manera extraordinaria. “Estamos orgullosos del pueblo peruano. No sé si el tema de los números sea importante. Pero no baja la fe solo de la Iglesia católica. El fenómeno de la secularización está invadiendo a todos los continentes y llega al Perú. Esperamos que esta tendencia no siga así y que con la llegada del Papa la situación se revierta”, aseveró.

TENGA EN CUENTA:

* La pérdida de catolicidad también encuentra una causa en el aumento de las personas que ya no manifiestan alguna afiliación religiosa. En la encuesta de Datum de diciembre de 2017, los ateos o agnósticos logran un 1.8%.

* Paola Corrente explicó que, aunque el ateísmo ha crecido en otros países, en el Perú es más una moda entre los jóvenes y algunas personas que quieren diferenciarse.

* Los creyentes evangélicos también están aumentando su población, principalmente porque impulsan la vida en comunidad. Aunque actualmente alcanzan un 13.3%, para Corrente su crecimiento es mínimo frente a lo que aglutina la Iglesia católica.

* La comunidad evangélica peruana ha crecido principalmente en la sierra, en lugares muy alejados y pobres donde la Iglesia católica no llega.