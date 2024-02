El gobernador de La Libertad, César Acuña, está consternado porque la negativa de Paolo Guerrero de jugar en la Universidad César Vallejo no solo afecta los intereses del club, sino también la imagen de la ciudad de Trujillo ante el mundo.

El empresario y político sabe bien que la noticia del ‘Depredador’-quien ha dicho que no quiere jugar en Trujillo porque miembros de su familia han sido extorsionados- es un acontecimiento mundial seguido por la prensa internacional.

En ese sentido, dijo que espera que pronto el tema se solucione, de forma interna.

“Espero que el abogado de Paolo (Guerrero) y el abogado del club se pongan de acuerdo porque no podemos estar utilizando esto para también tratar de afectar a una ciudad como es Trujillo. Ahora, Trujillo está siendo vista como la peor sede del Perú. Y como es un tema mediático en el mundo, nadie va a querer venir a Trujillo porque le llamaron a la mamá de Paolo”, dijo a RPP.

Además, reveló que tuvo comunicación con el ministro de Defensa y cuestionó hasta ahora no se tomen cartas en el asunto.

“A mí me llamó el ministro de Defensa para preguntarme y decirme si era cierto (lo de las amenazas a la madre de Paolo Guerrero). Yo le dije que estamos enterados. Y me llamaba para decirme que sí puede haber respaldo, lo cual debe ser como a cualquier ciudadano. Entonces, ha pasado tanto tiempo desde las llamadas y no se ha hecho nada. Todavía no se ha hecho un seguimiento para dar con los que extorsionan a la madre de Paolo”, expresó el gobernador.

La Policía Nacional del Perú informó, a través de su cuenta de X, que ya comenzó a investigar las amenazas contra la familia del jugador.

“Ante las amenazas de extorsión que habría recibido la familia del futbolista Paolo Guerrero, un grupo de agentes realizan las investigaciones a fin de dar con los autores de los mensajes. Estamos prestos a brindar el apoyo necesario a toda persona que lo requiera”, se lee en la publicación.

