Luego de la controversia por los recortes presupuestales, alumnos de las cuatro escuelas marcharon ayer frente al Ministerio de Economía ( MEF ) para solicitar claridad en los montos, ya que entre las idas y venidas de los últimos días estos no han quedado nada claros.

Aunque les negaron las garantías de seguridad, los estudiantes se dirigieron por la tarde hacia la sede del MEF para solicitar presupuestos acordes a las necesidades de sus instituciones: Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú (Ensabap), Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas (ENSF J.M.A), Escuela Nacional Superior de Arte Dramático (Ensad) y Escuela Nacional Superior de Ballet (Ensb).

Como se recordará, el pasado 31 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó la propuesta del MEF sobre los presupuestos-base de las unidades ejecutoras del pliego 10, donde se encontraban las escuelas de arte. Lo alarmante era que esta Asignación Presupuestaria Multianual (APM) 2024-2026 reducía en más del 60% sus montos con relación al año anterior.

Esto causó indignación y rechazo entre docentes, administrativos y alumnado, quienes alertaron que los cortes no solo impedirían el funcionamiento de los centros educativos. “Las reducciones condenarían prácticamente a cerrar las escuelas, no alcanzaría para contratar a los docentes”, expresó Jean Sánchez Mauleon, director encargado de Ensb.

Luego se supo que el MEF, a través del Ministerio de Educación (Minedu), habría retrocedido en su propuesta: la noche del domingo 25 el Minedu envió a los cuatro directores un correo electrónico y un mensaje de Whatsapp ofreciendo aumentar los presupuestos.

“A las 9:30 pm el Minedu me escribe y me dice que quiere reunirse conmigo y con el área de planificación. El lunes a las 8 am, recibimos una llamada telefónica de la misma institución indicando que solo teníamos hasta las 9 am para ingresar al sistema un adicional. Fueron muy amenazantes, dijeron que si no lo lográbamos, nos quedábamos con los 5 millones (asignados)”, denunció la directora de Ensabap, Eva López, en la conferencia de prensa de ayer.

La funcionaria declaró también que, pese a ese aumento, el presupuesto no alcanzaría para poder sostener a la escuela de Bellas Artes. Inicialmente, se le había reducido de 15 a 5 millones su presupuesto y, con la propuesta extraoficial, les darían 10, una cifra aún insuficiente.

Por su parte, Lucía Lora Cuentas, directora general de la Ensad, señaló que, en el presunto incremento para su institución, todavía hay un déficit de cerca de un millón de soles con respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIA) del 2023. En realidad, requieren de dos millones solo para cubrir el funcionamiento de la parte académica.

“Todavía no llega (el APM) al nivel histórico y con este ni siquiera alcanza. Todos los años las cuatro escuelas solicitamos un incremento, pero nos lo niegan. En el caso de Ensad, estamos a un déficit de casi un millón de soles, pero la necesidad real, solo para la parte académica, es de dos millones”, precisó Lora.

El APM 2024-2026 presentado originalmente para Ensad constituía una reducción del 67% del presupuesto con relación al año anterior.

En el caso de la Escuela Nacional Superior de Ballet, el presupuesto actual tiene un déficit de alrededor de 800 mil soles. El director encargado, Jean Sánchez Mauleon, confirmó que con esa cifra no se cubren ni los gastos esenciales, como son la contratación de docentes, servicios básicos y de limpieza.

Por otra parte, la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas (ENSF J.M.A.) se encuentra en una situación similar.. Ana Polo, su directora general, precisó que cada año les disminuyen el presupuesto, lo cual se traduce en graves limitantes, como la publicación de libros y el mantenimiento de sus materiales de trabajo

“Nuestra escuela nació con una dirección de investigación que realiza trabajos de campo y se traducen en libros, pero no nos alcanza ya para poder producir más, muchos profesores se quedan con las intenciones de publicar. Y nuestro centro de documentación, carece de presupuesto para darle la atención que necesitan nuestros archivos históricos”, expresó Polo.

Asimismo, señaló la importancia de otras direcciones, como la que recoge las vestimentas y músicas, son vitales, pues son necesarias para que el conjunto nacional de folklore pueda representarnos adecuadamente. La Escuela José María Arguedas cuenta con 850 estudiantes y para el próximo año les habían asignado como base un presupuesto inicial de alrededor de 2 millones de soles, cuando este año recibieron más de 8.

El día de ayer los directores de las escuelas de arte, en compañía de una delegación de estudiantes, se dirigieron por la tarde al MEF y al Congreso a compartir sus demandas y opiniones con las que antes habían presentado los estudiantes. Fueron recibidos por el ministro Alex Contreras y la parlamentaria Susel Paredes.