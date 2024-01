Este lunes, funcionarios de la Municipalidad de Trujillo informaron que el centro comercial Mall Plaza puede reaperturar su establecimiento tras permanecer clausurado por dos semanas luego del asesinato de una persona dentro de sus instalaciones.

“Les comunicamos que hoy lunes 08 de enero Mall Plaza Trujillo reabrió sus puertas, por lo que a partir de la fecha pueden aperturar sus locales comerciales. El horario de atención será el habitual”, indicó uno de los trabajadores ediles.

“Por su esfuerzo de ustedes, porque ustedes han hecho los cambios en las observaciones. No hay otra forma, no existe otro motivo por el cual ustedes están aperturando su local. Lo que no queremos es que algunos trujillanos digan que acá hubo algunos arreglos, cosa que jamás existe por parte de la municipalidad. La municipalidad no pide ni un solo centavo para aperturar un local”, añadieron.

El centro comercial fue el escenario de un caso de sicariato el pasado diciembre de 2023, en pleno patio de comidas y a la vista de muchas personas que se encontraban en el lugar, poniéndolos en riesgo. La víctima recibió ocho impactos de bala durante un presunto enfrentamiento entre bandas criminales.

Cabe recordar que Mall Plaza tomo medidas legales ante la clausura, calificándola de cierre arbitrario. Aseguraron, además, que se había perjudicado a más de 250 empresas y comercios adyacentes, con lo cual “se dañó la fuente de empleo de más de 7.500 trabajadores”.

Por su parte, el alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, dijo que el local “está para demolerlo”, ya que sería una “bomba de tiempo”.





