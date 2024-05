La asesora especial del Departamento de Estado para los derechos internacionales sobre discapacidad participa en las reuniones del Foro APEC. Perú21TV dialogó con ella sobre la inclusión financiera para promover el empoderamiento económico de la mujer.

Quisiéramos conocer un poco más de usted, de sus proyectos, de su trabajo...

Soy la asesora especial de los derechos de discapacitados internacionales de los Estados Unidos. Fui seleccionada por el presidente Biden dos años atrás, y lidero la política exterior del Gobierno estadounidense en lo referente a los derechos de discapacitados.





Sara Minkara.





Voces que deben ser escuchadas…

Somos el 16% de la población mundial, 1,300 millones. Así que necesitamos estar en la mesa. Y uno de los espacios multilaterales donde trabajamos es APEC, la cooperación económica Asia-Pacífico. Y por eso estamos en Perú, porque Perú es la sede de APEC este año.

APEC ve el aspecto económico, pero ¿cómo se podría añadir los derechos de los discapacitados en sí?

La gente no se da cuenta de que, cuando no incluimos a la comunidad discapacitada en nuestra economía, eso puede impactar nuestro PBI en cerca de un 7%. Globalmente, nosotros, como comunidad, y nuestras familias, tenemos 13 trillones de dólares en ingreso disponible. La gente piensa de nosotros solamente como “cuidémoslos y protejámoslos”. Quiero romper esa narrativa y quiero que nos veamos y digamos: ‘Somos usuarios del sistema. Contribuimos a la sociedad. Traemos valor. Somos innovadores, emprendedores, podemos emplear y ser empleados’.









¿Cuáles de esas políticas podrían ser aplicadas en el Perú?

Yo no diría que hay políticas que “ayudan” a la población. Diría que hay políticas que aseguran que las personas con discapacidades están “integradas” en nuestra sociedad, ayudan a la sociedad no a los discapacitados. Para asegurar eso, debemos tener educación inclusiva, que no haya discriminación hacia los discapacitados.





Sara Minkara en el CONADIS.





Participa en el Foro APEC hablando sobre el papel de las mujeres en la economía. ¿Encuentra una intersección entre los retos que pasan las mujeres y las personas discapacitadas?

Las mujeres en la economía se enfrentan a muchas barreras. Les añades la discapacidad, nos enfrentamos a más barreras. Entonces, las mujeres discapacitadas, cuando ves el acceso financiero y servicios financieros, cuando hablas del empleo, cuando hablas también de la economía del cuidado; todas estas diferentes facetas afectan más a la mujer discapacitada que aquella que no.

¿Y qué tipo de políticas podrían ayudar a estas mujeres?

Primero, aseguremos que todas las iniciativas, organizaciones políticas, programas y servicios a cargo de los derechos de la mujer, incluyan a las mujeres discapacitadas. Y seamos honestos, si la mesa no es accesible en primer lugar para los discapacitados, no podrán acceder a nada de esto.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.