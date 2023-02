Han pasado 20 años desde que el Programa de Monitoreo Ambiental Comunitario del Bajo Urubamba (PMAC-BU) inició sus labores como la primera iniciativa de monitoreo y vigilancia ambiental comunitaria de las actividades del sector hidrocarburos en el país, convirtiéndose así en los pioneros en este tipo de programas.

Dos años previo al inicio del proyecto Camisea, Pluspetrol lideró un proceso de divulgación y consultas que permitió conocer las preocupaciones e inquietudes de las comunidades en torno a la operación. De esta manera, nace el PMAC-BU, un programa autónomo, liderado por las comunidades nativas de la cuenca baja del río Urubamba, y que ha venido supervisando el manejo de los compromisos socioambientales asumidos por el proyecto Camisea. Asimismo, el programa cuenta la asesoría técnica de la ONG Pronaturaleza y el financiamiento del Consorcio Camisea.

El último miércoles 25 de enero, el programa celebró sus 20 años de compromiso con la comunidad, mediante un evento conmemorativo que se realizó en el centro comunal de la Comunidad Nativa Camisea, y que contó con la presencia del jefe de la comunidad, Simeón Matiashi; Gerson Díaz, presidente del PMAC-BU; Óscar Rada, representante de la ONG Pronaturaleza; representantes del Consorcio Camisea; y los 22 monitores que pertenecen al programa, quienes fueron elegidos por sus comunidades.

A la fecha, el programa ha logrado impulsar diversas competencias en más de 50 monitores ambientales, formándolos como líderes locales. Además, los monitores capacitados brindan talleres en materia ambiental a los demás miembros de la comunidad, multiplicando así el número de beneficiarios y haciendo del programa, uno más sostenibles mediante la transferencia de conocimientos y el fortalecimiento de capacidades.

Entre tantos casos de éxito, destaca el de Marlene Piñarreal, ex monitora del programa y miembro de la comunidad de Shivankoreni. Marlene cuenta con estudios hasta el quinto año de secundaria, pero ser parte del programa le ha permitido formarse como líder de su comunidad, e incluso ha logrado ser regidora de la Municipalidad de Megantoni en el año 2019.

“Para mí, el PMAC es mi segunda escuela, he logrado adquirir conocimientos que me han ayudado durante muchos años. Con la asistencia de Pronaturaleza y el apoyo del Consorcio Camisea he fortalecido mis habilidades en gestión pública y comunicación. Espero que los nuevos monitores también se desenvuelvan como líderes de la comunidad y sigan creciendo en lo profesional”, expresó Piñarreal.

Durante la ceremonia, también se realizó la entrega de diplomas y reconocimientos a expresidentes y ex monitores representativos PMAC-BU. Asimismo, los representantes del Consorcio Camisea recibieron el reconocimiento por su importante contribución, de parte de los representantes del PMAC.