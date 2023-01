La ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes, encabezó en Ayacucho la ceremonia de colocación de la primera piedra del proyecto de irrigación “Esmeralda Alta”, con una inversión de S/98 millones, e impulsará el riego en beneficio de 2 mil familias, principalmente dedicados a la agricultura familiar, así como atender más de dos mil hectáreas de cultivos.

La funcionaria reiteró que el Ejecutivo a través del programa “Con Punche Perú” se ha aprobado un presupuesto de S/ 800 millones al sector Agricultura para promover la ejecución de obras de riego, muchos de estos paralizados. “Estamos trabajando para la reparación de canales y bocatomas, así como el revestimiento (de canales), así como sacar otros proyectos más pequeños de riego”, indicó.

Sostuvo que desde que asumió la administración de su sector, la prioridad es la gestión de los recursos hídricos en el agro, así como “el destrabe rápido de los proyectos (de riego) a nivel nacional, en coordinación con los Gobiernos regionales”.

“Lo primero que he dicho, desde mi llegada al ministerio, es que el Perú es un país agrícola y forestal, y que si no hay agua, no hay agricultura”, expresó.

En ese contexto resaltó la decisión política tanto del Gobierno nacional como del gobierno regional de colocar la primera piedra del proyecto (de irrigación) Esmeralda Alta, que beneficiará a miles de agricultores y ampliará la frontera agricultora en miles de hectáreas.

Sequía

La titular del Midagri aseveró que el Perú no sufría desde hace más de 58 años de una sequía tan severa, y ante esa emergencia el Gobierno ha podido elaborar en un tiempo récord de 10 días, un Decreto de Urgencia para la entrega de un bono a los productores y criadores afectados por la ausencia de lluvias.

“Estamos dando esta salida rápida (de apoyo directo a los pequeños productores), un apoyo de corto plazo y también vamos a trabajar estos proyectos de riego para prepararnos ante los próximos años de sequía, que se puedan presentar”, manifestó.

Paredes anunció que este lunes recibirá en su portafolio a los alcaldes de Ayacucho, que se reunirán con los equipos técnicos del Midagri para identificar todos los proyectos que necesita la región.