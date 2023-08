No tiene escapatoria. El Programa de Recompensas del Ministerio del Interior incluyó a Wanda del Valle Bermúdez, alias ‘La Bebecita del crimen’ en la lista de los más buscados y ofrece 150,000 soles por información que permita su ubicación y captura.

La integrante de la organización criminal del Tren de Aragua, está requisitoriada por el delito de conspiración y ofrecimiento al ofrecer 40 mil dólares para quien atente contra la vida del coronel Víctor Revoredo Farfán, jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional del Perú.

El citado Programa señala que se puede realizar la denuncia de manera anónima llamando a la línea gratuita 0-800-40-007 y se guardará reserva sobre la identidad del informante.

ORDEN DE CAPTURA

Más temprano, el Poder Judicial ordenó la captura nacional e internacional de Wanda del Valle Bermúdez como autora del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de conspiración y ofrecimiento para el sicariato, en agravio del coronel Revoredo Farfán.

En ese contexto oficiará a la División de Requisitorias de la Policía Nacional y a la Interpol para que emita la alerta roja para su inmediata ubicación, captura y puesta a disposición del juzgado.

Así lo determinó la Primera Sala de Apelaciones Permanente de San Juan de Lurigancho al declarar fundada la solicitud del Ministerio Público sobre el pedido de detención preliminar por siete días contra la citada delincuente.

La instancia jurisdiccional revocó de esta manera la resolución del juez Alfonso del Carpio Delgado, de la Corte Superior de Lima Este, que el pasado 7 de agosto, rechazó el mencionado pedido alegando falta de pruebas.

Durante la audiencia realizada ayer, el órgano jurisdiccional consideró que existían “razones plausibles” que vinculan a Wanda del Valle con los hechos imputados por el Ministerio Público.

Hay una clara conspiración y ofrecimiento, determinó la Sala que admitió diversas pruebas como la confesión de Luis Castaño Flores, los múltiples mensajes de texto vía WhatsApp donde se ataca y se pone precio a la cabeza del coronel Revoredo (hay uno que dice: 20 mil soles por Revoredo muerto), la falta de arraigo y posibilidad de fuga de la investigada (se presume que estaría en Colombia), así como la pena fijada en el Código Penal por el delito de conspiración que va de 5 a 8 años.

VAMOS CON TODO

Conocida la decisión judicial, el coronel PNP Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Homicidios agradeció el apoyo de Perú21.

“No los defraudaré. Gracias a ustedes, prensa, por su apoyo en esta lucha frontal contra la criminalidad. Gracias a mi comandante general y la Policía Nacional”, respondió a este diario.

Revoredo sostuvo que ahora tienen el camino expedito para cumplir su objetivo. “Estamos preparados, fortalecidos y vamos a cumplir con la resolución judicial y vamos con todo”, declaró a Canal N.

Explicó que la Policía Nacional, a través de sus diversas direcciones especializadas, ya prepara acciones con la Dirección de Operaciones Especiales y con las Unidades de Acciones Tácticas. “Pronto tendrán resultados”, enfatizó.

Sostuvo que esta cruzada contra el crimen es un trabajo articulado entre la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial. “El ministro del Interior estuvo con nosotros en horas de la mañana dando también algunas estrategias. Es una política de Estado luchar contra estas organizaciones criminales”, anotó.

El coronel Revoredo remarcó que no le teme a las amenazas del Tren de Aragua. “A mí me formaron para recibir amenazas. Así está formado el alumno de la Escuela de Policía. Wanda del Valle será ubicada y serán las autoridades judiciales competentes las que a través de los procedimientos respectivos le hagan saber que el Perú no es un país liberado, acá existe la ley. Y el Tren de Aragua con Wanda del Valle no va en el Perú, bajo cualquier costo”, subrayó.

Reiteró que Bermúdez no es un enemigo personal. “Es un enemigo social. Ella fue formada dentro del mundo criminal del Tren de Aragua y contra ellos vamos con todo”, finalizó.

Datos

El coronel Revoredo reveló que una sala judicial de San Juan de Lurigancho dictó nueve meses de prisión preventiva contra dos personas que pretendían atentar contra su vida, luego del ofrecimiento hecho por Wanda del Valle.

Sostuvo que para la captura de esta delincuente se trabaja bajo protocolos de manera articulada con sus homólogos de Colombia, Chile, Ecuador, Venezuela y otros países del mundo.

