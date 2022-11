Nuevas pistas en el caso de la mexicana desaparecida Blanca Arellano. El fiscal a cargo del caso, Marco Collante, informó que el torso encontrado en una playa de Huacho no tenía órganos.

A su salida de la sede de investigación policial, el representante del Ministerio Público, reveló que Juan Villafuerte, principal sospechoso de desaparición de extranjera, estaría involucrado en el delito de tráfico de órganos.

El fiscal Collante dio más detalles sobre los análisis del cuerpo. “El dorso de la señora no tenía ningún tipo de órgano y ese es un supuesto válido para ponerlo como trata y tráfico de órganos”, sostuvo.

Añadió que todavía no se puede comprobar si son los restos de la turista desaparecida, ya que debe seguirse un protocolo y remarcó que sus familiares recién han llegado al Perú para someterse a los exámenes de ADN.

“Son etapas, primero va el odontólogo, luego el antropológico y si los dos no dan una conclusión determinante, entra el ADN”, apuntó.

Sobre Villafuerte, manifestó que tiene una orden de detención y que la Policía lo está buscando. “Nosotros esperamos del personal la detención de esta persona para hacer una diligencia y luego de ello, tenemos unas 72 horas para ya decidir cuál es situación jurídica”, detalló.

Dijo que no había ninguna sospecha hasta las recientes muestras. “Los primeros hallazgos que se han hecho fueron los miércoles y jueves, hasta ahí no se sospechaba nada. Hasta la fecha, no tenemos los resultados científicos. (El anillo) es un indicio, pero como comprenderán el señor fue solicitado el lunes y las declaraciones demoraron hasta las 4 de la tarde, aproximadamente”, agregó.

Blanca Arellano desapareció el 7 de noviembre en Huacho. Unos días después, un torso fue encontrado en una playa. A las pocas horas también se halló un brazo.

