Más de 2 millones de adolescentes aún no pueden acceder a la vacuna contra el virus de papiloma humano (VPH) por la demora del Ministerio de Salud (Minsa) en reglamentar la Ley N°31883, que estableció la ampliación de esta dosis hasta los 18 años de edad el 30 de septiembre del año pasado. Por falta de esta normativa y pese al problema de salud pública que atraviesa el país a causa del incremento de casos de cáncer cervical, dicho antígeno no ha sido incluido en el Plan Nacional de Vacunación 2024.

Con 5,746 casos confirmados entre 2021 y 2023, el cáncer de cuello uterino, después del cáncer de mama (4,623), es la patología atendida con más frecuencia en los hospitales y, a la vez, la primera causa de muerte en mujeres —50% de ellas fallecen—, según las estadísticas del Minsa entre los años 2021 y 2023 (ver infografía).

“El cáncer de cuello uterino es lo que está afectando más a la población. Eso nos sorprende, porque tenemos detección molecular del VPH, inspección visual con ácido acético y papanicolaou. Nos llama poderosamente la atención por qué tenemos esta patología con tanta frecuencia”, declaró a Perú21 Víctor Palacios, jefe de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer del Minsa.

De 100 mujeres que se realizan los tamizajes en alguno de los 19 centros especializados, 15% salen positivas a VPH, por lo que deben ingresar a un sistema de seguimiento médico; el 85% restante vuelve a hacerse la prueba dentro de los cinco años siguientes, subrayó el funcionario.

NO HAY REGLAMENTO

Con el objetivo de prevenir esta creciente enfermedad mortal, el Minsa incluyó el año pasado la vacunación contra el VPH en niños y niñas de 9 a 13 años, logrando una cobertura del 96.1%.

Sin embargo, el sector liderado por César Vásquez todavía no aprueba el reglamento de la ley que podría proteger la salud de miles de adolescentes de 14 a 18 años antes de que inicien su vida sexual activa.

“Este plan contradice lo establecido en la Ley Nº 31883, que ampliaba la cobertura de la vacunación contra el VPH hasta los 18 años, la cual fue aprobada con la opinión favorable del Ministerio de Salud, dejando así a más de dos millones de jóvenes sin la posibilidad de inmunizarse contra el VPH. La ley especificaba claramente que el grupo objetivo abarcaría a niñas, niños y adolescentes de 9 a 18 años de edad, estableciendo una base legal que se ha pasado por alto en la formulación del Plan Nacional de Vacunación contra el VPH”, manifestó Pilar Collantes, presidenta de la Asociación Voces Ciudadanas.

El VPH es responsable de, aproximadamente, el 99% de los casos de cáncer de cuello uterino, una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en mujeres, agregó.

El doctor Palacios refirió que su departamento no se opone a ampliar la vacunación a más grupos etarios, e incluso a que se aplique libremente. “En Estados Unidos, esta vacuna se administra hasta los 26 años. Nosotros, como Dirección de Cáncer, no nos oponemos; apoyamos que esta vacuna se pueda administrar libremente”, afirmó, aunque precisó que, según las recomendaciones de la OMS, para erradicar el cáncer de cuello uterino, se debe priorizar vacunar a las niñas antes de los 15 años.

EXPERTOS DICEN NO

A su vez, Magdalena Quepuy, directora ejecutiva de la Dirección de Inmunizaciones del Minsa, explicó a Perú21 que el Instituto Nacional de Salud (INS) ha dado luz verde a esta política de salud pública, pero el Comité de Expertos del sector no ha encontrado estudios que refrenden la efectividad en los adolescentes de 14 a 18 años.

“El Instituto Nacional de Salud (INS) ha dado visto bueno, ha dado conformidad, pero también tenemos un Comité de Expertos del Minsa que emite opinión. La semana pasada hemos tenido reunión y (el Comité) ha emitido opinión: el punto es qué tan efectiva es la vacuna en aquellos que han tenido contacto sexual. Y no han encontrado estudios que refrenden esto. Primero, que se le ponga la vacuna a una chica de 16 años no garantiza que no haya desarrollado la enfermedad; segundo, que en esa persona que ya tuvo contacto sexual no va a requerir una dosis, sino una dosis mayor. Por lo tanto, nosotros tendríamos que programar mayores recursos para poder hacer la compra adicional de vacunas... por eso requerimos los estudios, por eso estamos demorando”, argumentó.

Consultada respecto a cuál es el grueso de edad en que los adolescentes, hombres y mujeres, inician su vida sexual, Quepuy dijo que “ese dato no lo tenemos”, aunque luego argumentó: “Va a depender de patrones culturales: mientras que en zonas urbanas o sierra es más tardío; en la selva es más prematuro: el rango es 12 a 13 años. Por eso, se tomó este rango de edad para definir la población objetiva”.

No obstante, indicó que el Minsa ya debe tener una respuesta sobre la efectividad de la vacunación contra el VPH en adolescentes hasta los 18 años para mayo o junio de este año. Para implementar esta vacunación, el sector adecuaría esta vacuna al plan nacional, realizando para ello varias modificaciones normativas.

Tenga en cuenta

El cáncer cervical es causado por 13 tipos del VPH y puede ser adquirido por cualquier persona que haya iniciado su vida sexual.

El Minsa recomienda el uso de preservativo durante las relaciones sexuales, mantener una sola pareja sexual y realizarse chequeos preventivos periódicos.

Hasta el 29 de febrero, el Minsa está desarrollando una campaña nacional de cierre de brechas de vacunas regulares.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO