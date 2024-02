Tras un incidente en el aeropuerto, Fernando Olivera anuncia precandidatura.

¿Cómo ve al gobierno de Dina Boluarte?

Este gobierno le robó un planteamiento a la ingeniera Elizabeth León, nuestra candidata a la alcaldía de Lima. Pero no lo cumplió: empadronar a todos los venezolanos. Tenemos más de un millón y una delincuencia en aumento. Y en medio de una crisis laboral. ¿Quiénes usan nuestros centros de salud y postergan la atención de los peruanos? No es que uno tenga animadversión, pero la caridad empieza por casa. Y la justicia, también. Primero son los peruanos.

¿A quiénes le agradece la migración? ¿A PPK?

Muy mal, pues. Muy mal quienes han permitido que nos invadan. El gobierno de Dina no puede ser peor. Castillo y Boluarte son de la misma camada. Dígame qué resultados hay: más desempleo, más recesión, pérdida de confianza, inseguridad creciente, incapacidad de gasto y de gestión. En un país con tantas necesidades…. Aprueban presupuestos y después no los ejecutan.

¿Cómo recuerda al actual primer ministro desde el gobierno de Toledo?

¿A Otárola? ¿Se refiere al carnicero? Era abogado de la corrupción. Abogado de Ollanta Humala en el caso Odebrecht.

¿Y el caso Odebrecht?

Muy mal gestionado. Primero, que siguen contratando. No ha tenido ni media sanción. En segunda lugar, se les permitió que se lleven todo. Hasta que vendieron sus propiedades. No se les embargó nada y retiraron las cuentas. Quien salió premiado fue Odebrecht. Y en el caso de Perú, salvo Toledo que está detenido, no veo a nadie más detenido. Ahí tenemos a Vizcarra riéndose del mundo. Lamentablemente, sigue teniendo influencia este sujeto, discípulo de Alan García. Yo denuncié a Vizcarra por genocida. El 20 de marzo de 2020 Vizcarra anunció que compraban 1′900,000 pruebas rápidas, contra todo lo establecido que debían ser pruebas moleculares. Denuncié eso en la Fiscalía. Karem Roca me ha pasado documentos. Además, la víspera del anuncio, se reunió en el MEF con los intermediarios chinos que cobraron 7 u 8 veces más su costo. El nuevo imperialismo chino, que ya tiene el monopolio eléctrico. Han cobrado sobreprecio y no les ha importado que mueran cientos de miles de peruanos. Pero como siempre, con tipos como Vizcarra, se anuncian las acusaciones y no concluyen. Con Castillo pasa lo mismo: ninguna denuncia por corrupción está puesta sobre la mesa. Sacaron a la Benavides diciendo que encubría. ¿Y qué están haciendo los nuevos? ¿Han hecho algo?

¿Candidatos al 2026?

Que se unan, pues. Que vayan Alberto, Kenji y Keiko en una plancha. Y si no, con López Aliaga, De Soto... Y lo mismo la izquierda, caviares con radicales. Que el pueblo conozca.

¿Irá con los caviares? ¿Con uno de los mencionados?

Déjeme reírme nomás. No, gracias. Somos un frente con gente capaz. Quisiera tener una lista al Parlamento plagada de jóvenes.

¿Su colega Chiabra?

Le deseo buena suerte. Tiene sus cositas, pero no soy el que las va a decir. Si hay gente que cree en Chiabra, allá ellos.

Carlos Álvarez se lanza. Lo ayudó imitándolo.

Hay candidatitis. Que sea pues. Alan quiso ridiculizarme. A mí se me satanizaba en Risas y Salsa, el programa más visto del Perú.

¿Ver a Toledo en silla de ruedas le afectó?

Sentimientos encontrados. Por un lado, la justicia se abre paso. Ser presidente es el más alto honor. Traicionar ese mandato. No lo entiendo. Me ofrecieron el partido Peruanos Por el Kambio, pensando que no me iba a inscribir.

Alfredo Ferrero es embajador en Estados Unidos.

Le deseo buena suerte. No sé cómo puede representar a un gobierno de estas características. Creerá que está sirviendo al Perú. No veo otra razón.

¿Cómo ve la candidatura de Antauro Humala?

A Antauro lo soltaron cuando estábamos en la campaña regional. Se fue a Andahuaylas y la escoba ganó. También en Apurímac. No le tenemos miedo. A nuestra derechita criolla le gusta levantar a los Antauros para meter miedo, a ver si liga una nueva candidatura de la Keiko que ni siquiera le pudo ganar a Castillo. Es un farsante. Fue un falso levantamiento el de Moquegua.

La ejecución presupuestal no ha sido muy buena en Apurímac y Andahuaylas.

Está avanzando, tengo un viaje para allá. Mire, nosotros vamos a cambiar el sistema de justicia. Las cosas que ha hecho Bukele las planteamos hace 20 años. Por ejemplo, mandando a su casa por edad a una serie de jueces supremos. Cuando fui ministro de Justicia presenté ese proyecto en 2001. Sucedió en la transición española, cuando sacaron a los jueces de la dictadura de Franco. Ahora estamos en una dictadura de la corrupción. El penal de Yanamayo era zona liberada en Puno. Eso lo cambié. Los organismos de derechos humanos me pedían que cierre el penal de Challapalca. Y los senadores que vinieron por Lori Berenson. Pero no me tembló la mano. Mano dura contra la delincuencia.

¿Bukele lo ha copiado?

En la parte del cambio de los juzgados. Y no se habla del narcotráfico. Si es que no somos ya un narcoestado. ¿Cómo es posible que el VRAEM sea 20 años una zona liberada? No veo que derriben avionetas.

TENGA EN CUENTA

“Me cogieron en el aeropuerto a las 8 p.m. tras un viaje de 12 horas. Se me había operado de un desprendimiento de retina”, dice mostrando la sangre en la almohada. “Me tuvieron ahí, abusivamente. Tengo los nombres anotados”.

“A raíz de esta detención arbitraria y este abuso sin nombre he decidido, en un plenario extraordinario, lanzar mi candidatura al 2026″.

Dice que rechazó la nacionalidad española. No habla con Eliane Karp. Tampoco con Cipriani. Y confiesa haberse amistado con su exviceministro Pedro Cateriano.