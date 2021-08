Con la finalidad de visibilizar los retos, problemas y oportunidades que tienen los pueblos indígenas en la búsqueda por preservar sus derechos, territorio y cultura, un grupo de 20 jóvenes de igual número de comunidades nativas de Madre de Dios serán capacitados en la producción de cortometrajes, utilizando teléfonos celulares. La idea es que luego ellos formen parte de la primera red de comunicadores indígenas de la Amazonía.

Este esfuerzo comenzó el pasado 19 de julio con el inicio del taller “Liderazgo y Comunicaciones: formación de comunicadores indígenas”, el mismo que concluirá el 26 de agosto.

Los 20 jóvenes indígenas que vienen siendo capacitados pertenecen a las comunidades de Santa Teresita, Tipishca, Infierno, Arazaire, Kotsimba, Boca Pariamanu, Masenawa, Isla de los Valles, El Pilar, San Jacinto, Tres Islas, Yomibato, Puerto Luz, Puerto Azul, Queros, Barranco Chico, Shipetiari, Monte Salvado, Palma Real y Puerto Arturo.

Los participantes aprenderán de comunicación audiovisual, a cargo de facilitadores de If Not Us Then Who?, organización especializada en elaboración cinematográfica. Además, podrán editar y distribuir sus contenidos a través de estrategias y campañas digitales.

Finalmente desarrollarán habilidades de liderazgo con invitados internacionales que compartirán sus historias personales con el apoyo de The Million Person Project y aprenderán sobre periodismo ambiental con la participación de Mongabay Latam, un portal web reconocido por sus investigaciones periodísticas en estos temas.

Cada uno de los participantes recibió un equipo celular de última generación con conexión a Internet, un micrófono de cámara, un trípode, iluminación portátil y un drybag, que les permitirá viajar por el río y bajo la lluvia sin dañar sus equipos.

Se espera lograr la producción de 10 a 20 cortometrajes, de los cuales se seleccionará cinco para su distribución a nivel internacional. Los dos participantes que obtengan la mejor calificación serán invitados a ser profesionales internos de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), organizadora de la capacitación a estos jóvenes.

Además se cuenta con el apoyo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y The Tenure Facility.

“Espero aprender más sobre comunicación indígena, cómo elaborar una noticia y motivar a mis compañeros a ser entrevistados. Además, a editar la noticia que se obtiene y lograr llevar esta información más allá de nuestra comunidad”, expresó Luz Kuakibehue Tije, participante de la comunidad nativa shipibo-konibo El Pilar, ubicada a seis kilómetros río arriba del Puerto Pastora, en Puerto Maldonado, provincia y distrito de Tambopata.

En tanto Hugo Metz, de If Not Us Then Who?, indicó que la idea es que las historias que se van a contar sean narradas desde sus propios protagonistas y que este mensaje sea difundido a nivel internacional. “Estos espacios ayudan a que los comunicadores indígenas presenten su voz, su mensaje y que logren un fuerte impacto en las audiencias”, comentó.

El especialista en pueblos indígenas de la oficina regional de la SPDA en Madre de Dios, Eddy Peña, también indicó que “nadie mejor que ellos para ser su voz propia”, con lo que se busca que las comunidades nativas tengan más protagonismo y que sus propuestas sean escuchadas de manera oportuna.

“Por este medio se nos permite llegar hasta las últimas comunidades con la información digital, sobre todo con el COVID-19 que está afectando a todos. Es importante que hombres y mujeres de las comunidades puedan informar y nos ayuden a seguir trabajando por el bien de ellos mismos”, señaló Julio Cusurichi, presidente de la Fenamad, formada por 37 comunidades y 7 pueblos indígenas de las regiones amazónicas.

