Un particular caso médico se ha dado a conocer esta semana en Iquitos. María Andrea García Shupingahua es una mujer de 32 años que ha sido recientemente diagnosticada con hematidrosis, hemidrosis o hematohidrosis. Según un reporte del Centro Nacional de Información Biotecnológica de EE.UU., es una rara condición clínica en la que el individuo exuda sangre. Puede ocurrir cuando una persona sufre de estrés extremo.

Precisamente esos síntomas padece García. “Mis brazos me duelen demasiado. He vomitado sangre, me sale de mi cabeza, de la planta de mis manos y de mis pies. De la nada viene. A veces no es necesario demasiado estrés. Me han dicho que tengo que hacer tratamiento, que no tengo cura, que es un caso raro”, dijo a RPP.

(Foto: RPP)

Se atendió en el Hospital Regional de Loreto, donde el hematólogo Luis Arteaga la atendió, pero, al no estar relacionado con su especialidad, la derivó a otra área. Según le indicaron, necesita atención psiquiátrica.

Se presume que sería el primer caso en el Perú. La mujer pide ayuda a las autoridades para encontrar una cura para su enfermedad.

(Foto: RPP)

Perú21 se trató de comunicar con el Hospital Regional de Loreto; sin embargo, no hubo respuesta.

María García señaló que le diagnosticaron la enfermedad hace tres meses.

En 2017, una adolescente italiana de 17 años reportó los mismos síntomas. En 2019, en República Dominicana, también se registró otro caso en una jovencita de 13 años.





