Una curiosa historia vivió una joven que, enterándose de la promoción de Yape de 1/4 de pollo a la brasa a solo cinco soles en las pollerías Norky’s, decidió almorzar este delicioso plato con sus compañeros de trabajo en lo que se convertiría en una gran anécdota.

Y es que ninguno de los jóvenes se percató que al lugar donde habían asistido no era el correcto, algo que contó para su seguidores mediante su red social Tik Tok. Sin embargo, la empresa Norky’s se comunicó con ella para darle un presente.

No saben lo que me ha pasado, es una vergüenza total. No sé si habrán visto la promoción del pollo a 5 soles, yo me emocioné y le dije a mis compañeros de trabajo para ir en la hora de almuerzo, ellos me dijeron a las 2:30 y la pollería estaba vacía, nosotros andábamos felices, pensábamos que había una cola inmensa”, contó la joven en unos vídeos de Tik Tok.

“Nos sentamos porque la mesera demoraba un poco, pero a los 10 minutos llegó y le pedimos 1/4 de pollo para cada uno, mi amigo le enseñó la imagen de la promoción y ella se quedó sorprendida porque no tenía conocimiento de ello. La chica lo ve bien y dice es de Norky’s y ustedes han entrado a Rocky’s, es a unas cuadras [...] Cuando llegamos a la verdadera pollería era una cola de cinco cuadras y ya no pudimos entrar”, relató.

Sin embargo, luego subió un vídeo contando cómo Norky’s se había contactado con ella para invitarla a uno de sus locales junto a sus amigos para que pueda degustar de este delicioso plato peruano.

“Ganados. No se equivoquen [...] Adoramos los finales felices, gracias Norky’s”, manifestó, indicó. Sin duda, una historia con un final deliciosamente feliz.

