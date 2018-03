La Libertad mantiene un alto nivel de informalidad laboral

Por: Karín Espinoza



La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en La Libertad informó que se mantiene en 70% el índice de informalidad laboral en la región, pues siete de cada 10 trabajadores no están en planilla. Según el reporte de la entidad, el departamento concentra el 5.9% de trabajadores informales a nivel nacional desde 2016.

El intendente de Sunafil en La Libertad, Óscar Humberto Moreno, precisó que el sector comercio es el más afectado debido a la gran cantidad de micro y pequeñas empresas. Ante ello, dijo que verificará el cumplimiento del incremento de la remuneración mínima a S/930 desde el 1 de mayo.

“La formalización laboral no es una opción, sino una obligación. El empleador, una vez que el empleado inicia sus actividades, no puede preguntarse si lo pone o no en planilla. Sí o sí, desde que este empieza sus labore, debe estar declarado en la planilla electrónica”, sostuvo.

Explicó que cuando un trabajador no figura en planilla, no goza de seguridad social. Es decir, no puede acceder a un seguro de salud ni generar un régimen de pensiones. “El año pasado, a través de la verificación, se logró incorporar a un alto número de trabajadores en comparación al 2016, y se espera duplicar la cifra”, indicó.

DATO

-La jefa de Sunafil, Sylvia Cáceres, señaló en su momento que si un trabajador no está en planilla “es invisible” y no accede a una remuneración justa.