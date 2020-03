ACTUALIZACIÓN

Según el último reporte, son más de 150 pasajeros peruanos que han quedado varados en el aeropuerto de Sao Paulo, Brasil.

A pesar de haber tomado las medidas necesarias para no quedar en tierras brasileñas, Latam canceló sin ninguna explicación el vuelo que estaba previsto llegar a las 10:55 p.m. de este lunes.

Todos los tripulantes eran peruanos, entre ellos, ancianos y una paciente que requiere con urgencia entrar al país para su tratamiento oncológico.

NOTA ORIGINAL

Latam ha dejado a más de 40 pasajeros peruanos varados en el aeropuerto de Sao Paulo en Brasil sin dar ninguna explicación. El vuelo había sido programado para aterrizar en nuestro país a las 10:55 p.m. de hoy, antes de la hora límite del cierre de fronteras en el país por estado de emergencia.

La aerolínea decidió cancelar el vuelo de Sao Paulo a Lima sin ninguna explicación, lo que generó reclamos por parte de los pasajeros a los trabajadores de esta empresa.

Los encargados en el aeropuerto solo indican que Perú no ha dado autorización y que no se puede hacer nada. Latam no da otra explicación y afirman que no se harán responsables de los hospedajes, ni la devolución de dinero. Además, no se sabe cuántos días se quedarán en esta situación.

Una de las pasajeras que está varada en Brasil, Pamella Chau, afirma que han tenido un tratamiento hostil con todos, los han amenazado con traer a la policía por filmar esta situación. Y que esta repentina cancelación se debe a que la tripulación iba a tener que quedarse en el país, por la restricción de tránsito.

La única opción que les ha dado la empresa es que “llamen al call center”; sin embargo, ninguno de los pasajeros tiene línea para poder hacer llegar sus inquietudes y dudas.

Hasta el momento, Latam no se ha pronunciado al respecto.





