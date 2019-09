Kike Suero, conocido actor cómico, fue acusado de agredir a su esposa Geraldine Quezada en un hotel de Ica. De acuerdo a un informe de ATV, la mujer no dudó en reportar lo ocurrido a las autoridades, quienes inmediatamente detuvieron al artista y lo trasladaron a la comisaría del sector.

En medio de tropiezos, bajo un lamentable estado de ebriedad y con ayuda de dos efectivos, Kike Suero fue llevado a la dependencia policial.

Geraldine Quezada llegó hasta el lugar para rendir su manifestación de la agresión.

“Voy a esperar para ver qué me dicen. Me dicen que puedo quedarme en calidad de detenida. No tengo familia acá y tampoco tengo abogado. Sí (la agredió)”, precisó.

Según se trascendió, Kike Suero se negó a pasar los exámenes correspondientes de medicina legal.