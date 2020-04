Uno de los aspectos que más preocupan a las familias en la crisis del coronavirus es la situación de la educación en el país. Sobre ello, conversamos con uno de los expertos en la materia, el exministro de Educación Jaime Saavedra.

¿Qué tan significativo es el impacto del COVID-19 en la manera en que se educan los niños?

Estamos en una crisis bastante grave del sistema educativo. Nunca hemos tenido un evento con una interrupción global del proceso educativo en todo el mundo. Existen casi 1,600 millones de niños que deberían estar en sus escuelas y no lo están. Hay cierres completos del sistema educativo en 171 países. No es una interrupción que será corta.

¿Se podrá reabrir el proceso educativo?

Va a ser un tema complejo. En países de Asia del Este, donde se ha intentado reabrir las clases, han cerrado otra vez. O han reabierto con cautela. Será un proceso que va a demorar. Es un impacto muy grande sobre el sistema educativo, el aprendizaje, la posibilidad de que los chicos deserten, de que tengan la posibilidad de tener alimentación en la escuela. Todo eso se está interrumpiendo. Tenemos que hacer muchísimo para compensar los impactos negativos de la crisis.

En Perú, y en otros países, se está apostando por la educación a distancia. ¿Qué tan buen sustituto es de la regular?

Obviamente ningún caso será un sustituto perfecto. Una de las lecciones de esta crisis es que todos, especialmente los padres de familia, tendremos un mejor entendimiento de la importancia del rol del maestro, la importancia de la interacción social y que el proceso educativo es un proceso de interacción que involucra el contacto con el maestro y los alumnos, que es importantísimo.

¿Existe un tema en particular que le preocupa sobre la crisis?

Una cosa que nos preocupa mucho es que este impacto negativo que puede tener esta crisis sanitaria sobre los procesos educativos es que será bastante desigual. (Por ejemplo), si queremos hacer educación a distancia, hay una parte de la población a la que se puede llegar por educación en línea, con Internet. Porque algunas familias tienen acceso a computadoras, pero lamentablemente no es un porcentaje muy alto de la población. Hablamos de un 30% o 40% que sí tiene acceso para algún tipo de educación a distancia. Lamentablemente, no muchas familias tienen acceso.

¿Cómo va a afectar la crisis este año en la comprensión lectora o en los resultados de la prueba Pisa?

Será según las acciones que tomemos. El hecho de que, por ejemplo, en países como Perú se esté invirtiendo en programas de educación que puedan llegar a los chicos a través de radio y TV. Mientras más se aconseje a padres para orientar a chicos, por un lado. Y segundo, una vez que haya un retorno a clases, debería haber un proceso remedial sobre lo que se ha perdido. Nos importa mucho que no vaya a ser que aquellos chicos con más recursos, con más acceso a Internet, finalmente puedan paliar la crisis mejor que los que tengan menores recursos. Sí, potencialmente puede haber una pérdida en los aprendizajes. ¿Qué tan grande?, dependerá de cuánto podamos avanzar.

¿Qué tan factible es que haya una recuperación del tiempo perdido?

Siempre se puede recuperar. No todo pero siempre se puede hacer mucho por recuperar el tiempo perdido. Pero se puede también construir sobre esta crisis. Toda crisis tiene oportunidades. Hay mucho aprendizaje que vamos a tener que nos podría permitir salir con un sistema educativo fortalecido solo si los países hacen las cosas bien. Por ejemplo, los roles de los padres serán fortalecidos. Ellos tendrán que aprender que no es solo cosa de matricular a sus hijos en el colegio. El rol de la familia es importantísismo. Hay muchas lecciones de civismo que estamos aprendiendo en esta crisis, que las enseña el colegio, pero también las enseñan los padres. Ellos entenderán el rol del maestro en el proceso educativo. Conoceremos la brecha de las capacidades digitales de los maestros. También las brechas digitales de los chicos que no tengan acceso a Internet. Hay mucho que se puede trabajar en política pública.

¿Qué mensaje les da a los padres que acompañan a sus hijos en esta nueva etapa?

Uno es que son protagonistas del futuro de sus hijos. De la educación de sus hijos. A veces es difícil. Tienen que trabajar y apoyar a sus hijos durante el día. Pero pueden utilizar esta oportunidad que no se va a repetir. Son unas cuantas semanas en que vamos a tener que balancear aspectos de la vida. Y tratemos de aprovechar lo más posible. De acá a algunos años, esos padres y niños se acordarán de cómo vivieron esos días. Y ojalá que años después, recuerden diciendo que tuvimos retos. Fue complicado pero juntos pudimos salir adelante.

DATOS:

-Jaime Saavedra (Lima, 6 de junio de 1964) es director global de Educación del Banco Mundial. En este organismo internacional trabajó en distintos cargos por más de 10 años. De 2013 a 2016, fue ministro de Educación del Perú. 

-Saavedra tiene un PhD. en Economía de la Universidad de Columbia y es bachiller en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

-“Los países también usan la multiplataforma para educación. Es decir, además de Internet, utilizan radio y TV. Una mezcla de todas las tecnologías”.