Decenas de personas llegaron hasta el frontis del Departamento de Investigación Criminal de Huánuco para pedir justicia por el cruel asesinato del joven huanuqueño Silvano Oblitas Cántaro Tolentino (19), quien viajó a Colombia y fue arrojado desde un puente por dos delincuente extranjeros.

Ocurrió esta mañana cuando familiares, amigos y vecinos de Silvano Cántaro se movilizaron por diversas calles de Huánuco, exigiendo a las autoridades que traigan los restos mortales del joven.

Sin embargo, los manifestantes llegaron hasta las instalaciones del Depincri - Huánuco y, con megáfonos en mano, solicitaron mayor control en las fronteras; además, pidieron el retiro de todos los extranjeros que residen en la ciudad.

Minutos después, el jefe del Departamento de Investigación Criminal, comandante PNP Julio César Isla Tello, salió y se dirigió a los pobladores, indicando que las diligencias y coordinaciones se vienen realizando con la Fiscalía que se hará cargo de las investigaciones.

Tras este anuncio, el comandante cedió la palabra a la alférez PNP Claudia Chancafe Vallejos, jefa del Área de Trata de Personas del Depincri. Esta precisó que el día de ayer se tomó la denuncia y declaraciones de los familiares del joven Silvano.

“Toda la documentación ha sido remitida a la central de Lima en coordinación con la Fiscalía, para que formalice la denuncia internacional por el delito contra la vida y salud en agravio de Silvano Cántaro”, declaró Chancafe.

VIDEO VIRAL Y DESAPARICIÓN

Tras difundirse un video en el que se observa a un joven cuando es arrojado desde un puente en Colombia, una mujer identificada como Janet Cántaro Tolentino indicó que se trata de su familiar Silvano Oblitas Cántaro Tolentino (19), quien viajó a Colombia el pasado 25 de enero bajo engaños de un hombre oriundo de ese país y que es llamado ´Andrés´.

Sin embargo, días después perdió toda comunicación con su hermano. Frente a esta situación y al ver el video viralizado en redes sociales, la mujer llegó hasta la División de Criminalística de Huánuco para sentar una denuncia por la desaparición de Silvano.

Estafa

Ella detalló que su hermano viajó al país vecino para comprar ropa y hacer un negocio. “Fue con el motivo de traer mercadería, ropas. Se llevó el monto de cinco mil soles para comprar ropa y traer a Perú”, declaró Janet Cántaro.

Desafortunadamente, según Janet, su familiar fue estafado por el colombiano, quien lo dejó sin sus pertenencias y sin dinero en un país que desconocía. “Hace una semana atrás me llamó diciéndome que su amigo lo dejó solo en Medellín (Colombia), sin nada, sin sus cosas”, explicó la afectada mujer.

Janet se comunicó por última vez con Silvano Oblitas el pasado 10 de febrero, cuando este la llamó desesperadamente para pedirle dinero porque se había quedado sin ningún sol en dicho país.

“Me dijo ‘Janet, por favor, me quedé sin nada acá. Envíame dinero, por favor’. Eran las ocho de la noche. Le dije que mañana en la mañanita le depositaba, que me mande la cuenta que iba a hacer lo posible. Al día siguiente ya no se conectó. Le escribí, le llamé y ya no contestaba el teléfono”, sostuvo.

