La posibilidad de que la ciudad de Arequipa sea declarada en estado de emergencia ante el incremento de crímenes es casi una realidad, pues solo falta que se oficialice.

Una comitiva de alcaldes, encabezada por el burgomaestre de la provincia de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, logró reunirse con la mandataria Dina Boluarte, ministros de Estado, representantes del Poder Judicial, Ministerio Público y el comandante general de la Policía, Víctor Zanabria, para solicitar esta medida.

“Yo confío en la presidenta. Yo personalmente he tenido una reunión con ella. Se ha comprometido y le ha dicho al ministro del Interior ‘esto se implementa sí o sí’”, dijo a una radio local.

Cabe resaltar que esta declaratoria será por 30 días y no se privará el libre tránsito, no se impedirá el derecho a reuniones y se descartan los toques de queda. No obstante, la Policía tendrá facultades para allanar viviendas para investigar a criminales.

Se espera que, en la próxima sesión del Consejo de Ministros del miércoles 17 de abril, se anuncie lo acordado.

Por su parte, el gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, manifestó que “Arequipa está controlada”.

TENGA EN CUENTA:

·En Arequipa, hay dos proyectos del Mininter: la nueva escuela de la Policía Nacional, en La Joya; y el laboratorio especializado en investigación criminalística. En el primero hace falta solucionar el tema de agua potable para su funcionamiento, mientras que en el otro falta completar con equipos.

·Hasta febrero, se contabilizaron seis casos de sicariato en la Ciudad Blanca.