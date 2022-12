No es un secreto que la educación es de vital importancia para que el futuro de las personas mejore. Una educación apta crea ciudadanos capaces de enfrentar muchos retos y así mejoran la calidad de vida propia y la de su entorno. Esto es algo que ha venido sucediendo en diversas localidades en la selva peruana, en donde Senati y Plan Binacional han implementado módulos de capacitación para jóvenes.

Así pues, el convenio entre ambas entidades ha logrado concretar capacitaciones de Auxiliar Mecánico de Motores Menores en la localidad de Santa María de Nieva, distrito de Nieva, provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas y de Electricista Instalador de Interiores para Edificaciones y Mantenimiento de Sistemas Fotovoltaicos. Para este se escogió la localidad de Saramiriza, distrito de Manseriche, provincia Datem del Marañón, departamento de Loreto.

Estos módulos fueron diseñados como una iniciativa que responde a los retos que vive cada localidad, diversificando de esa manera la oferta educativa, con una formación adaptada a las necesidades del territorio, preparando a los jóvenes para el mercado laboral.

Experiencias de vida

Willy Sejekam es uno de los estudiantes del módulo de electricidad, y en una entrevista para Perú 21, contó cómo aprender de esta capacitación le ha abierto más puertas, tanto a él como a sus compañero. Además, destacó la posibilidad que existe de ayudar a su comunidad en Maseriche con lo aprendido, y cómo desea ayudar a otras comunidades también.

“Han visto la necesidad que hay en nuestro pueblo, donde los jóvenes, por razones económicas, no salen a estudiar o a seguir con sus estudios. Ahora estamos avanzando bastante y agradezco mucho a las autoridades que se han preocupado por esta situación”, comenta.

Alumna del módulo de Electricista Instalador de Interiores para Edificaciones y Mantenimiento de Sistemas Fotovoltaicos.

“Ahora nosotros nos estamos preparando para servir a nuestro pueblo, porque en las comunidades muchas veces hay fallas en los paneles solares que están instalados, pero cuando se malogran, a veces no hay un personal preparado con ese conocimiento en nuestro pueblo, por ello, muchas veces quedan irrecuperables. Nosotros, con este estudio, queremos mejorar y servir a los pueblos que necesita estos servicios”, agregó, con clara emoción.

La educación no solo es un impulso para las personas a nivel individual, sino que, como en el caso de Willy, es un impulso colectivo que deriva en la mejora para su comunidad y otras aledañas, algo que se a convertido en un sueño para él y sus compañeros.

Las clases de este módulo fueron para 25 alumnos que deseaban una oportunidad para cumplir sus sueños.

“Con algunos compañeros hemos pensado en asociarnos y formar una pequeña empresa y de esa manera generar también trabajos, a partir de las necesidades de la localidad para ir mejorando y creciendo personalmente y a nivel de comunidad. Hemos estados pensando mucho en eso con los compañeros, esperemos que todo se encamine bien para lograr este sueño”, relata.

Taller ‘El profe’

Por otro lado, en Santa María de Nieva, los alumnos que han recibido el módulo de Auxiliar Mecánico de Motores Menores no han esperado a terminarlo para iniciar ya su propio emprendimiento, al cual se unieron de a pocos a medida que aprendían a reparar sus primeros motores.

“Hemos reparado motos lineales, mototaxis, motores que ven en los transportes acuáticos también. Estamos dando mantenimiento a ese tipo de motores. Con un grupo de mis compañeros hemos hecho un taller en el pueblo de Santa María de Nieva”, nos cuenta Iván López, estudiante de 40 años que se ha unido al módulo, que esperó desde antes de la pandemia.

“La gente se sorprende que, con los más jóvenes de la zona, que no han tenido oportunidades de salir y eso, nos ha cambiado la vida. Este proyecto de Plan Binacional y Senati nos cambió la vida. Le agradezco mucho al instructor Julio, que día a día se da la voluntad de supervisarnos, nos visita en el taller. Atendemos mediodía y luego nos vamos a clases”, nos cuenta emocionado.

Varios alumnos reciben la capacitación en motores menores en Nieva.

Y es que en Santa María de Nieva no son muchos los talleres que ofrezcan este tipo de servicios, algo que ha sido muy aprovechado por los estudiantes, que han visto su vida cambiar y su futuro replanteado.

“Antes nosotros solo conocíamos lo que era el machete, cargar arena para ganarnos el pan, o ir a lavar oro para sacar unos gramos, o sembrar hoja de coca, que es algo peligroso. Esto es algo legal y podemos prestar el servicio a donde vayamos, realmente es una gran oportunidad”, confiesa Iván.

Algunos alumnos han abierto ya su emprendimiento: Un taller de reparación de motores menores al que llamaron 'El profe'.

El taller, al cual han llamado ‘El profe’, es solo el primer paso de su plan, pues la idea es hacer que su nombre se conozco en el ámbito de la mecánica, además de incentivar a la población en palabras del propio Iván: “No es tarde para estudiar”.

Incentivar la educación en estos lugares, en donde es realmente un privilegio, es un punto clave, no solo para cambiar la visión de las personas y las futuras generaciones, sino para cambiar a nivel colectivo, a nivel comunidad, un detalle que el convenio entre Senati y Plan Binacional no ha dejado pasar.

“Mi sueño es seguir preparándome. Esto tiene que crecer, no es solamente estar acá, quiero prepararme, capacitarme. Sinceramente, desearía que Senati se quede en Condorcanqui, que haya más oportunidades para nosotros, es mi sueño, no solo para mí, sino para toda la comunidad”, concluye Iván.

Algunos alumnos han abierto ya su emprendimiento: Un taller de reparación de motores menores al que llamaron 'El profe'.

La educación y los negocios: relacionados entre sí

Sin embargo, si bien el caso de Iván y sus compañeros tuvo como objetivo uno más colectivo, esto no quiere decir que cada alumno no tenga su meta personal, tal como nos cuenta José Zurita, quien esperó por mucho tiempo a que se llevara a cabo (retrasado largamente por la pandemia), para poder ejecutar un ambicioso proyecto.

“Tengo mi tienda en Nieva, y me comentaron que había un curso de mecánica, algo que me interesó, porque estoy incursionando en un tema de motores, que no podía lanzarlo, porque no sabía mucho del rubro. Estuve interesado en aprender para poder ejecutar mi proyecto, y así llegué al curso”, nos comenta Zurita.

Y es que uno “no puede vender una máquina sin dar una pequeña inducción, no deja al cliente satisfecho”, tal como señala el alumno del módulo, quien tuvo bien trazada su meta desde el principio.

Las capacitaciones han logrado que varios alumnos tengan la oportunidad de un futuro con más oportunidades para aprovechar.

“A lo que no sabía nada, ahora tengo el conocimiento de lo que es un motor, cuáles son sus partes, cómo funcionan, y cómo repararlos. La motivación, como estudiantes, es muy importante. Personalmente, estoy bien contento, satisfecho por lo aprendido, me ha dado la facilidad para ir adelante con mi proyecto con total seguridad”, nos relata.

José ya no solo quiere vender, quiere ofrecer el servicio de reparación y mantenimiento de los motores, que tienen tantas variedades como utilidades. Esto no solo representa una evolución para su negocio, sino una evolución para él mismo como persona, que beneficiará a su familia.

“Mi sueño es ejecutar este proyecto de la mejor manera, mejorar mi tienda con un taller es lo que más quiero. Darle una buena atención al cliente es una gran forma de crecer, y para mejorar esto, el curso de mecánica es muy vital. Antes de este taller no sabía nada sobre este tipo de trabajos, ahora me ayuda mucho, estoy muy agradecido con este curso”, nos cuenta.

Estudiantes del módulo de Auxiliar Mecánico de Motores Menores

El sueño, individual y colectivo, de todos los alumnos que llevan esta serie de cursos, tiene ahora un buen puerto, un punto de partida con el cual pueden ahora aprovechar muchas más oportunidades que se les puedan poner en frente. La importancia de este tipo de módulos en lugares a donde la educación tiene un difícil acceso llega a ser vital para la realización personal y mejora a nivel comunidad, una práctica que se debería extender.

Las metas de Willy Sejekam, Iván López y José Zurita, son distintas entre sí, las razones que las impulsaron también, sin embargo, lo que los hace parecidos, aparte de haber llegado a estos cursos, es el hecho de que sus sueños tienen ahora un gran impulso, la educación es una gran herramienta para realizarnos como personas y darle ese plus a nuestra comunidad que le permita crecer, algo que, muy claramente, necesita nuestro país.

