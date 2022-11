Las desigualdades en nuestro país en cuestión de género son muy notorias y están enquistadas en muchos sectores y estratos. La educación técnica no es ajena a esta realidad, sin embargo, se vienen haciendo muchos esfuerzos por derribar estas taras, que dificultan el progreso educativo y profesional de las mujeres en Perú. “Cambiando Esquemas” es un proyecto que busca, precisamente, esto.

Liderado por Plan Internacional, Hyundai y Senati, el proyecto apuesta por derribar los estereotipos con “Cambiando Esquemas: aprendiendo mecánica automotriz, yo decido, yo lidero, yo prospero”, mediante el cual se dieron becas a jóvenes para estudiar la carrera técnica de mecánica automotriz, de la cual se han graduado 63 estudiantes, 21 mujeres entre ellos.

De esta forma, accedieron a esta subvención durante los tres años de formación en la carrera técnica de Mecánica Automotriz y, además, recibieron un programa de formación complementario en temas como educación financiera, derechos laborales, derechos sexuales y reproductivos, y prevención del acoso en el ámbito académico y laboral. Asimismo, se fortalecieron habilidades blandas y lograron finalizar sus estudios de inglés básico e informática.

Verónique Henry, Directora País de Plan International Perú, destacó, durante la ceremonia de graduación, que esta promoción de graduados es emblemática, pues no solo salen a triunfar en el campo de la mecánica automotriz, independientemente de su género, sino que son un ejemplo y agentes de cambio.

“Son agentes de cambio para que, en un futuro próximo, más niñas y adolescentes puedan ver en ellas y ellos un ejemplo para alcanzar sus sueños”, indicó.

Un trabajo que va más allá de la educación técnica

Sin embargo, el trabajo de este proyecto no se limitó a becar a los 63 jóvenes, graduados ahora, que enfrentarán el reto de crecer en su vida profesional. El trabajo fue más allá, incluyendo a instructores de Senati e incluso a los propios padres de familia.

“Se ha sensibilizado a 50 instructores de Senati de esta carrera para que puedan tener esta sensibilidad por la igualdad de género y oportunidades a las mujeres en carreras tradicionalmente consideradas como masculinas. Las familias también se han involucrado mucho en el proceso y también están capacitados en tema de crianza en igualdad y entornos libres de violencia. Se han visto también beneficiadas porque pueden replicar la experiencia con otros de sus hijos, teniendo una vida más inclusiva desde el entorno familiar, lo cual trasciende mucho a nivel país”, indicó Verónique Henry en exclusiva para Perú21.

Por su parte, Mirtha Vidalón, Gerenta Retail de Automotores Gildemeister - Hyundai Perú, aseguró que el cambio de la cultura es fundamental para que los estereotipos caigan y el sector se vuelva más inclusivo para las mujeres, en donde aun queda una brecha amplia que debemos derribar.

“Acabo de estar en Seúl y la cultura es totalmente distinta. Estuve en la planta de automatización y hemos visto como está completamente tecnificado, con procesos robotizados en donde la fuerza física no es necesaria. Desde el diseño del trabajo, está hecho para que lo puedan realizar tanto hombres como mujeres. Creo que es eso, crear una cultura de participación, sacarnos las taras, si se cambia la cultura, las oportunidades se crean”, indicó Vidalón en una entrevista con Perú21.

Una graduación que sienta un precedente, sin duda. La participación de las mujeres en la mecánica automotriz viene creciendo.

Participación de la empresa privada es clave

En ese sentido, en cuanto al sector automotriz, se sabe que existe un 25% de participación de las mujeres, a diferencia de otros sectores, en donde bordea el 47 y hasta el 50%, una brecha que se lucha por cerrar con planes como “Cambiando Esquemas”, en donde la participación de la empresa privada es vital.

En ese sentido, Gustavo Alva, Director Nacional de Senati, asegura que, para la institución, la colaboración con las empresas es fundamental para sus planes de educación, dándole un enfoque de inclusión, algo que permitió que la población estudiantil femenina aumente de 5% a un 23% en la última década.

“Para Senati, el trabajo del sector privado es un elemento clave. Tenemos un modelo de mucha articulación de la industria a nivel empresa. En los últimos tres semestres los chicos van a las empresas, pero van con un plan de trabajo específico, con un monitor, un especialista en seguimiento para asegurarnos que realicen todas las actividades que están en su plan de educación”, aseguró en exclusiva para Perú21.

“Tenemos como prioridad trabajar en brindar oportunidad tanto a varones como mujeres de la institución, un proceso que es gradual que depende mucho de un cambio cultural en la sociedad, que las mujeres vean que, con el cambio tecnológico, es muy fácil desarrollar este tipo de trabajos que se simplifican con herramientas y que no requieren el uso de la fuerza, lo que facilita la inclusión de las mujeres en estas carreras”, agregó.

Las desigualdades de género aún persisten en nuestro país y limitan el ejercicio de derechos, principalmente de niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. Este proyecto busca ponerle fin a esta sutiación.

Los rostros del cambio

Son 21 estudiantes mujeres quienes se han graduado gracias a “Cambiando Esquemas”, quienes son prueba real de que las mujeres pueden desarrollarse tranquila y óptimamente en este sector, tradicionalmente considerado como “una carrera de varones”. Una de ellas es Yameli, quien recibió el respaldo de su madre y siguió adelante en la mecánica automotriz pese a la negativa de su padre.

“La persona que estuvo siempre para mí fue mi mamá, se lo comenté a mi papá, que no vive conmigo, y no le gustó. Él quiso que estudiara administración, algo más femenino, por así decirlo, pues en la sociedad la mecánica automotriz está ligada a los hombres. Pero hice caso omiso a la decisión de mi papá y seguía delante con toda la fuerza del mundo gracias a mi mamá, que me apoyó bastante, que me motivó bastante”, aseguró muy emocionada en una entrevista para Perú21.

Asimismo, destacó que ahora las mujeres estarán más presentes en rubros tradicionalmente masculinos gracias a esta graduación, que marca un precedente en la sociedad peruana, que abre más oportunidades para las futuras mujeres que quieran incursionar en este medio.

“Este es un gran logro para la sociedad, estamos estandarizando a que las mujeres estén contribuyendo en carreras que son carreras tradicionalmente masculinas. Ahora tienen más libertad de expresarse, que continúen sin miedo, sin límites, porque ahora todas las empresas van a dar más oportunidades a las chicas”, nos asegura Yameli.

Yameli, una de las chicas graduadas de esta promoción de mecánica automotriz de Senati, junto a sus 20 compañeras, sienta un gran precedente para la sociedad peruana y el sector automotriz.

Sin embargo, no todas las brechas que separan a los estudiantes de la mecánica automotriz son de género. Muchas veces la situación económica limita a los estudiantes, independientemente de ello. Cristian, uno de los jóvenes graduados, estuvo a punto de dejar la carrera, pero la beca le dio la oportunidad de continuar sus estudios y concluirlos óptimamente.

“Yo estaba estudiando ya mecánica automotriz, pero no tenía la ayuda económica de mis padres, por lo que iba a dejar la carrera, pero justo llegó una convocatoria para cinco becas para entrar, y concursé con alrededor de 200 alumnos y pude acceder a la beca”, contó en una entrevista con Perú21. Hoy por hoy, Cristian trabaja en Gildemeister - Hyundai Perú y es el orgullo de su madre.

“Mi madre sabía que iba a dejar la carrera por los recursos económicos y cuando supo de la beca se entusiasmó, estuvo muy alegre. Ahora está muy orgullosa de mí. (La beca) Cambió mi vida rotundamente, al 100%”, aseguró muy contento.

Además, dejó un mensaje para los chicos y chicas que quieran estudiar esta apasionante carrera, pero no se animen a dar el paso: “Ya no es una carrera solo de hombres. La carrera es hermosa y si te gusta, 100%, hay que darlo todo”.

Actualmente, más de 20 empresas del sector automotriz ya han incorporado a egresadas y egresados becarios del proyecto “Cambiando Esquemas”. Estas destacadas organizaciones del sector privado se sumaron al cambio, brindando oportunidades laborales y promoviendo la participación de las mujeres, situación que ha logrado impactar positivamente en la vida de cada joven al potenciar su autonomía económica.

