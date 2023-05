El rápido avance de la enfermedad del dengue no solo ha golpeado a las familias más vulnerables del norte, sino también a la propia Policía Nacional, que registra 141 contagios confirmados, además de 17 efectivos que actualmente se encuentran internados en el Hospital Regional Policial de Chiclayo.

Al respecto, el jefe de la II Macroregión Policial de Lambayeque, el general PNP Marlon Héctor Anticona Julca, sostuvo que el centro de salud cuenta con las camas suficientes para atender la demanda.

“La sanidad habilitó 32 camas para atender esta epidemia. Contamos con las salas de obstetricia, traumatismo y cirugía para atender prioritariamente el tema del dengue”, dijo a una radio local.

Además, indicó que 60 unidades policiales fueron fumigadas en una primera vuelta, sin embargo, ante el incremento de casos reforzaron las medidas de prevención y desinfectaron 58 estaciones más.

SITUACIÓN

La situación sanitaria en el país no es la mejor, prueba de ello fue la pandemia por el COVID-19. Sin embargo, el brote del dengue ha desmantelado nuevamente las deficiencias del sector Salud.

Si nos basamos en los números, que siguen aumentando, a la fecha hay 101,263 contagiados y 125 fallecidos por dengue a nivel nacional, siendo Lambayeque la región que ha lamentado más muertes con 28 decesos, seguido de Ica con 27 y Piura con 22.

La región de Piura es una de las regiones que más ha sufrido desde inicios de año, no solo por las torrenciales lluvias que inundaron toda las calles, sino porque acudir a cualquier centro médico no es garantía de mejora: desabastecimiento y alza de precios de medicamentos, falta de camas, pasillo empozados y una gran cantidad de pacientes contagiados que no pueden recibir atención, como fue el caso del centro de salud de Tacalá en el distrito de Castilla.

POSICIONES ENCONTRADAS

Solo hace unos días, la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, intentó poner paños fríos al asunto y sostuvo que en dos semanas la curva de contagios iba a descender.

“No descansaremos ningún minuto para poder atenderte mejor. Le estamos haciendo frente al dengue y en 15 días te prometo que vamos a tener que resolver esto”, dijo a la ciudadanía.

Al respecto, el decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, enfatizó que las cifras son alarmantes.

“La ministra ha calculado dos semanas, pero nuestro cálculos señalan más. Sería muy iluso pensar que los casos descenderán en dos semanas”, sostuvo.

Agregó que el sistema de salud en el norte quedó deteriorado por las lluvias haciendo que el zancudo se reproduzca.

DATOS:

- Un equipo de 30 especialistas en epidemiología, entomología e infectología del Minsa llegaron a la ciudad de Chiclayo para brindar atención a pacientes afectados.

- La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, realizó una segunda transferencia de 17 millones de soles a las regiones afectadas para que puedan atender el dengue. Anteriormente, envió más de 34 millones de soles.





