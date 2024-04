En el Perú, las especies marinas consideradas en peligro enfrentan diversos problemas, uno de ellos es la pesca incidental, que se da cuando quedan atrapadas en las redes de pesca de manera no intencional, pues el objetivo del pescador no es capturar estos ejemplares.

“Si el pescador quiere pescar anchoveta, todo lo que no sea anchoveta, ya sean especies protegidas o peces que tal vez no son protegidos o la misma anchoveta pero que no está en la talla correcta, forma parte de la pesca incidental”, explica Joanna Alfaro, bióloga e investigadora de la Universidad Científica del Sur.

Un nuevo estudio identificó las especies más capturadas de manera incidental por los pescadores artesanales de anchoveta. “Los delfines oscuros, los cormoranes guanay y las rayas águila fueron las especies capturadas en mayor cantidad de forma incidental y de mayor frecuencia. Además, el 53% de los pescadores consideraron que la captura incidental era un problema por la pérdida de tiempo que representaba en sus operaciones”, detalla Alfaro.

Para la investigación, se aplicaron encuestas anónimas a pescadores en cinco puertos: San José y Santa Rosa (Lambayeque), Callao (Callao), Pucusana (Lima), y San Andrés (Ica) en 2019.

El objetivo fue conocer detalles de la actividad pesquera realizada, obtener información sobre la captura incidental de megafauna marina y la percepción de los pescadores sobre esta.

Para este estudio, se decidió trabajar con pescadores artesanales de anchoveta, ya que, si bien la pesca incidental suele darse sobre diversas especies, el tamaño de la flota para captura de anchoveta es muy superior, lo cual amenaza la megafauna marina. “Es una de las más importantes en el Perú, trae muchos recursos económicos al país y genera fuentes de trabajo”, señala Alfaro.

“Esta es la primera investigación que demuestra la captura incidental en la pesca con redes de cerco artesanal en Perú. Es importante continuar investigando con otras metodologías como el monitoreo. Esta es una primera base que puede ser de mucha utilidad”, subrayó.

El estudio fue publicado en la revista científica Fisheries Research, especializada en ciencia pesquera, tecnología y ordenación pesqueras.

¿Qué sucede con las especies capturadas?

Los resultados de la investigación permitieron identificar cuál era el estado de las especies en peligro tras la pesca incidental, así como el uso posterior que los pescadores daban a estas especies.

“La profundidad de esta actividad es de 50 metros. Identificamos entre uno a tres delfines capturados incidentalmente por embarcación, la mayoría de la especie del delfín oscuro, una especie que causa preocupación porque es una especie en peligro. Además de mucha captura incidental de rayas, como las rayas águilas y tiburones como el tiburón martillo”, detalla la investigadora.

Alfaro precisa que, tras la pesca incidental de tortugas, aves y delfines, la mayoría de los pescadores optan por devolverlas -ya sea vivas o muertas- al mar, pero en el caso de las rayas y tiburones, generalmente se las quedan para para comerlas o venderlas.

Otro detalle importante es el número de especies en peligro que pueden atrapar las embarcaciones pesqueras. “Un bote puede capturar un delfín y podemos pensar que representa un delfín al año y es recuperable. Pero si tenemos información de que no es una embarcación sino son 700 embarcaciones (que operan en el mar peruano), ese delfín al año se convierte en 700 delfines al año, lo cual amenaza a la megafauna marina”, advierte Alfaro.

¿Cómo afrontar esta problemática?

Alfaro señala que lo más importante es tener en cuenta un protocolo para la liberación de las especies. “Si bien es complicado evitar la pesca de estos animales, deberían darse capacitaciones para los pescadores para garantizar una mejor liberación que aumentan su probabilidad de sobrevivir. Hay que tomar en consideración como capacitamos a estos pescadores, para que usen esas técnicas que no son difíciles”, precisa. Actualmente la Sociedad Nacional de Pesquería cuenta con el Programa Salvamares, mayormente dirigido a pesca industrial, replicar y extender este programa sería altamente beneficioso.

“Por otra parte, el estudio también da pautas a la industria y al estado en cómo mejorar en sus prácticas y que sea una pesquería limpia como como la que todos queremos”, añade.

“Sería bueno probar tecnologías para poder reducir la captura incidental como la de cerco, en la que se hacen unas zonas de escape para que los delfines puedan evacuar por ahí. Hay formas, solo que hay que ver cuál es la que mejor se acomoda al tipo de embarcación y a de pesquería. Se podría invertir en medidas de mitigación para reducir la captura incidental, es manejable dentro de presupuestos locales”, finaliza.

En la investigación también participaron Nelly Peña-Cutimbo (ProDelphinus y Universidad Nacional Federico Villarreal), Cristel Cordero-Maldonado (ProDelphinus), Clara Ortiz-Alvarez (ProDelphinus y Universidad Científica del Sur), Jeffrey C. Mangel (ProDelphinus y Universidad de Exeter).

