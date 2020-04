Luego de varias semanas de encontrarnos en cuarentena para combatir el coronavirus , salir al supermercado a llenar nuestras alacenas se ha convertido casi en la única alternativa de abandonar la casa. Claro que mientras menos lo hagamos, es mucho mejor. Para realizar las compras, ya casi todo establecimiento ha exigido como medida básica, reducir el aforo de gente, así como insistir en la obligación del uso de mascarillas y guantes, y la desinfección de las manos con gel antes de entrar a comprar.

La idea de todo esto es simple: ayudar evitar contagiarnos los unos a los otros del Covid-19 . Sin embargo, no todo es infalible, pues existen distintas formas de ser poco precavidos, por lo que te explicaremos algunas para que desde ahora, podamos ser más conscientes a la hora de hacer las compras.

NO TE TOQUES LA CARA

Es la recomendación más importante de todas y la que debemos tener siempre presente cuando salimos de casa. El coronavirus se transmite sobre todo a través de las gotas respiratorias que se propagan cuando una persona infectada tose, estornuda o exhala.

Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por eso durante todo el proceso de compra debemos evitar tocarnos la cara.

SÉ CONSCIENTE CON LA MASCARILLA

Seamos claros con esto. No te toques la mascarilla, pues también la infectarás. Tampoco te la quites para hablar o conversar, sería lo mismo que no llevarla. Si vas a hablar por celular, usar auriculares para evitar primero, tocar el celular (posible infección) y luego llevarlo hacia tu rostro (no te toques la cara, recuerda).

Además, recuerda que existen diferencias entre mascarillas y respiradores. Básicamente, el primero es un método de higiene, el segundo, un protector hacia uno mismo hacia los demas ante posibles contagios.

GUANTES, ¿CÓMO USARLOS?

Otro de los errores más frecuentes que comentemos al ir al súpermercado es la forma en la que usamos los guantes. Debemos recordar que una vez puestos, estos pasan a ser directamente nuestras manos, por lo tanto, todo lo que toquemos estará expuesto.

Por eso, una idea es poder llevar dos juegos de guantes y usarlos uno sobre otros, sobre todo, al momento de manipular frutas o verduras. O en todo caso, utilizar las bolsitas que hay en los establecimientos para coger los productos.

RESPETAR LAS DISTANCIAS

Ya es conocida la normativa de respetar al menos un metro de espacio entre las personas, por lo cual es necesario estar muy atento a esto durante la compra. Para ello, un buen dato sería tener siempre una lista de compra a la mano para ir primero por lo más necesario y así evitar aglomeración de personas cerca a un mismo producto deseado.

Lo mismo sucede en la zona de cajas. Es necesario recordar respetar la distancia necesaria entre unos y otros.

NO OLVIDAR SUS BOLSAS O CARRITOS Y DESINFECTARLOS LUEGO

Más que nunca en estos momentos es necesario contar con nuestras propias bolsas ecológicas, ya sean de tela, rafia o algún plástico determinado. Eso ayudará a no estar utilizando las bolsas del establecimiento y sobre todo, permitirá luego lavar y desinfectar nuestras bolsas.

Bajo ese mismo concepto, si es posible, tener nuestro propio carrito para poner ahí nuestras bolsas.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

¿Se puede reinfectarse de Coronavirus?