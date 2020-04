Un importante miembro del Grupo Prospectiva –creado especialmente por el Gobierno para brindar recomendaciones sobre la manera de frenar la expansión del COVID-19– reconoció que fue un error establecer días diferenciados de salida para hombres y mujeres como una forma de evitar los contagios debido a las aglomeraciones.

Esta medida –sumada a la prohibición total de circulación en Jueves y Viernes Santo– tuvo el efecto contrario. Desde que fue impuesta, el 2 de abril, se pudo apreciar cómo un mar humano acudía a los mercados de forma caótica, sin respetar la distancia social recomendada para evitar la propagación del mal.

“Yo, en lo personal, me autocritico. Yo participé de la decisión, consideré que era apropiada, consideré que en el combate al patriarcado había que hacer un equilibrio entre hombres y mujeres... creo que más práctico era, por ejemplo, haber dado cuatro días a mujeres y dos días a hombres”, manifestó el economista Farid Matuk, miembro del mencionado grupo de trabajo, en diálogo con Perú21.TV.

Dijo que, con la finalidad de hacer correcciones, se ha creado desde el miércoles un comité de científicos sociales que verán este y otros temas.

“Hay un tema de salud mental que está afectando los hogares, del tejido social que va a aparecer después, de abuso sexual doméstico que ahora se ha exacerbado. Tenemos un conjunto de elementos que ahora ya los podemos ver más tranquilos”, aseguró.

Enfatizó que este equipo hará llegar sus recomendaciones al presidente Martín Vizcarra, para que las analice el domingo y así pueda tomar decisiones. “Nuestra angustia eran las vidas humanas. Ahora que tenemos una perspectiva más clara, ya podemos darnos el tiempo de pensar. Se quiso reducir el aforo”, dijo.

Sobre estas declaraciones, el exministro de Salud Óscar Ugarte, integrante del Comando COVID-19, indicó a Perú21 que aún no sabe si la propuesta de Matuk será planteada. “Si hay elementos a favor, lo analizaremos, pero si no, no veo por qué alternar la norma”, afirmó. Además, explicó que en principio se pensó que la transitabilidad se diera por número de DNI, pero se analizó que sería muy complicada la verificación.

Lo que preocupa, en todos estos casos, es el mensaje que vienen dando los diferentes representantes que tiene el Gobierno para afrontar esta pandemia, que hasta ayer afectaba a 5,256 personas en Perú y que ha causado la muerte de otras 138.

El miércoles, en Arequipa, la exministra de Salud –y jefa del Comando COVID-19–, Pilar Mazzetti, aseguró que los pacientes que superen esta enfermedad van a salir dañados “por fibrosis pulmonar, por insuficiencia cardíaca, por insuficiencia hepática, por daño muscular, por encefalitis... Van a salir vivos pero van a estar dañados”.

El Gobierno necesita voceros prudentes y expertos en comunicación que puedan transmitir sosiego y prudencia, con información clara, en lugar de alarmar y que no actúen de forma nerviosa en momentos en que las cifras ascienden. Un mal manejo comunicacional puede hacer que la situación se desborde.

También se requiere información clara y medidas oportunas, que tomen en cuenta la realidad nacional, como por ejemplo que hay muchas mujeres jefas de hogar y que se ven obligadas a salir todos los días a comprar o que se determine bien el tiempo de cuarentena, que inicialmente iba a durar 15 días y ahora ha superado los 30.

ASPECTOS SOCIOLÓGICOS

Sobre este tema, el sociólogo Jerjes Loayza sostuvo que las medidas que se están tomando son epidemiológicamente necesarias, pero que también se debió haber tenido una mirada más comprensiva de los aspectos sociológicos, antropológicos y etnológicos.

Sostuvo, por ejemplo, que las personas que están en el campo tienen una relación distinta con su entorno. “En la selva, en las comunidades nativas, el medio ambiente es una extensión de su permanencia en este mundo. Yo creo que se debería considerar eso en buena medida”, expresó Loayza a Perú21.

Acotó que la disposición de días de salida por géneros es una invitación para abandonar la casa. “Se está confundiendo la salida por género a la salida total, libre, de entera libertad de las personas en la medida que es una suerte de respiro salir de sus casas”, afirmó.

Además, señaló que existe un problema de comunicación en el Gobierno y que es necesario reclutar a científicos sociales para que contribuyan a afrontar esta pandemia.

Por su parte, el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, dijo que hay zonas en las que se debe tener los mercados abiertos todos los días y focalizarse en las realidades de los diversos sectores para tomar medidas específicas por zona territorial.

SABÍA QUE:

-El exviceministro del Interior Ricardo Valdés señaló que la inmovilización total decretada para el Jueves y Viernes Santo generó angustia y aglomeración.

-Sostuvo que en muchos lugares la gente no tiene refrigeradora y que en otros, las personas no tienen capacidad para comprar alimentos para más de tres días.

-Recomendó ir liberando algunas actividades económicas y sociales de forma gradual y paulatina.