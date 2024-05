La Contraloría General identificó la presunta responsabilidad de ocho funcionarios y servidores de la Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL N° 06 por no monitorear en el 2022, la implementación de la hora de tutoría de los docentes a los estudiantes, la asistencia técnica a los docentes, ni realizar el seguimiento a la atención de casos reportados en el portal SiSeVe sobre violencia física, psicológica o sexual ocurrida entre estudiantes, o de docentes contra estudiantes, en instituciones educativas públicas y privadas de seis distritos de Lima Metropolitana.

La UGEL N° 06 es una instancia de ejecución descentralizada del Ministerio de Educación (Minedu) y tiene como función asegurar la adecuada prestación del servicio educativo, promover la convivencia escolar, prevenir la violencia hacia niñas, niños y adolescentes, así como la atención y seguimiento de casos reportados de violencia escolar. Tiene bajo su ámbito a 2,310 servicios educativos (636 públicas y 1,674 privadas) donde se forman más de 250 mil menores de inicial, primaria y secundaria, en los distritos de Ate, Santa Anita, La Molina, Chaclacayo, Cieneguilla y Lurigancho-Chosica.

El portal SíseVe es una web y aplicación virtual del Minedu que permite a cualquier persona reportar un caso de violencia escolar. A través de dicha aplicación las instancias, como la UGEL o la Dirección Regional de Educación, brindan seguimiento a la atención oportuna y reparadora de los casos de violencia escolar mediante un trabajo colaborativo e interconectado.

El Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 001-2024-2-0979-AC (Periodo del 03 de enero al 30 de diciembre de 2022) recomendó el inicio de acciones administrativas para los funcionarios y servidores de la entidad comprendidos en las observaciones del informe de control, teniendo en cuenta que su inconducta funcional no se encuentra bajo la potestad sancionadora de la Contraloría General. Los hechos actualmente están en investigación preliminar y evaluación, según informó la secretaría técnica de SERVIR y de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios (COPROA).

De acuerdo al citado informe de auditoría de cumplimiento, se evidenciaron las siguientes observaciones:

Portal SISEVE sin seguimiento

Se identificó que el área de Supervisión y Gestión del Servicio Educativo (ASGESE) de la UGEL N° 06 no realizó el seguimiento de los casos de violencia escolar en 19 de 54 colegios públicos (focalizadas) y en 10 de 30 colegios privados (no focalizadas), generando mayor vulnerabilidad de los estudiantes al ser víctimas de la violencia afectándose así sus derechos, la convivencia y desarrollo de la comunidad educativa.

Por ejemplo, entre los hechos reportados en instituciones educativas públicas que se registra en el informe de auditoría, y que no tuvieron seguimiento, se encuentran casos de violencia entre estudiantes, en la modalidad de psicológica y/o física sin lesiones entre estudiantes (por lo menos 7 casos, que incluye ciberacoso), así como violencia sexual y/o física con lesiones y/o armas (7 casos). También se registran hechos de violencia del personal de la IIEE contra los estudiantes, en la modalidad de violencia psicológica (7 casos), violencia física (1 caso) y violencia sexual (1 caso).

En el caso de colegios privados, la comisión de auditoría encontró hasta 3 casos de violencia psicológica del personal de la institución educativa contra estudiantes, entre los que se observó acciones de discriminación. Del mismo modo se identificó desconocimiento de algunos directores de cómo registrar casos en el portal SíseVe o cómo realizar el seguimiento como consecuencia de la falta de atención de la UGEL.

Tras requerir información a los propios centros educativos, se evidenció que la especialista en Convivencia Escolar de la ASGESE incumplió con realizar la asistencia técnica a los directores de los colegios públicos y privados para implementar la adecuada atención y seguimiento de los casos reportados en el portal SISEVE. Asimismo, la entonces jefatura de la ASGESE tampoco hizo el monitoreo a fin de cautelar el cumplimiento de las tareas de la especialista de convivencia escolar.

Colegios sin tutoría contra violencia sexual

El informe de auditoría observó que la Coordinadora de Prevención de Violencia y Promoción de Bienestar de la UGEL N° 06 no realizó el monitoreo y acompañamiento para el desarrollo de tutoría y refuerzo en las aulas, ocasionando que estudiantes de 1er al 6to grado de primaria de 12 IIEE públicas, no reciban la implementación del servicio de intervención pedagógica a fin de prevenir situaciones de violencia sexual contra niñas y niños.

La comisión auditora requirió información a los directores de las instituciones educativas para confirmar si se realizó la visita de la citada coordinadora y manifestaron no haber recibido dicha visita o no tener las evidencias que se haya realizado, es decir, no se cumplió con garantizar, cautelar, supervisar y monitorear las visitas de los cuatro especialistas asignados para las acciones de para los casos de violencia sexual en el nivel primaria de las instituciones educativas focalizadas.

Sin monitoreo a docentes y psicólogos

Asimismo, se evidenció que el área de Gestión de la Educación Básica Regular Especial (AGEBRE) de la UGEL N° 06 incumplió con promover la hora de tutoría y orientación educativa, así como implementar las fichas de seguimiento a horas docentes y el monitoreo al psicólogo que no implementó talleres sobre habilidades socioemocionales dirigidos a la comunidad educativa ocasionando que no se logren los niveles de aprendizaje para los estudiantes.

Los hechos descritos afectan la finalidad pública del servicio educativo en lo referente a la garantía del mejoramiento de los niveles de logro de aprendizaje de los estudiantes, gestión de las emociones (manejo del estrés, empatía, independencia, autoestima, autoconcepto), así como al diagnóstico de las habilidades socioemocionales y factores de riesgo en los estudiantes de la IIEE focalizadas de la UGEL N° 06.

DATOS:

·Al 30 de abril de 2024, el Portal SISEVE registra 3,662 casos de violencia en la UGEL N° 06 (1612 de violencia física, 1,589 de violencia psicológica y 461 de violencia sexual). ·En setiembre de 2023, la Contraloría General alertó que en 13,525 instituciones educativas de Lima Metropolitana existía carencia de psicólogos para la atención y seguimiento de casos de violencia escolar (psicológica, sexual o física).





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO: